Verónica Ojeda y Mario Baudry hablaron tras el informe de la junta médica de Maradona: “Diego estaba incapacitado al momento de ceder su marca”

Mario Baudry aseguró que Diego Maradona le sacaron la marca cuando estaba insano (Video: "TV Nostra", América)

Las conclusiones de la junta médica que investiga la muerte de Diego Maradona fueron contundentes: el cirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov abandonaron al astro “a su suerte”. En otras palabras, lo dejaron morir. Y, en diálogo con Jorge Rial para TV Nostra, por América, Verónica Ojeda y Mario Baudry se refirieron al tema. “Yo confío en la Justicia que está haciendo hace cinco meses un gran trabajo. Y confío también en mi pareja, que se está poniendo al hombro todo”, comenzó diciendo la mamá de Dieguito Fernando, haciendo referencia al letrado.

En relación a la decisión de llevar al astro para una internación domiciliaria en la casa de Tigre después de la intervención por el hematoma subdural a la que había sido sometido en la Clínica Olivos, Baudry aseguró que ésta tuvo que ver con un trabajo previo realizado por todo el equipo médico para convencer a la familia de que esto era lo mejor. Y Ojeda señaló que había participado de la charla en la que se definió esto, cuya grabación salió a la luz hace unos días, de “casualidad”. “Yo entré a un lugar donde ya estaba todo pactado”, aseguró Verónica.

Luego, la madre del hijo menor de Maradona reconoció que no pudo leer todo el informe que realizaron los peritos a pedido del juzgado de San Isidro porque le hacía muy mal. “Lo único que me da paz es pensar que él no sufrió, que se quedó dormido”, dijo tratando de encontrar consuelo. Sin embargo, su actual novio y abogado patrocinante se sinceró al reconocer que, según lo que está asentado por los médicos, Diego tuvo una agonía de más de doce horas previo a su fallecimiento el 25 de noviembre. Y, acto seguido, dio un dato inquietante.

“A Diego el 17 de septiembre, dos meses antes, le sacaron lo último que le quedaba que era su nombre y su imagen. Hay un contrato de cesión que le hicieron firmar en donde le ceden a Matías Morla el uso por quince años de su marca. Y él estaba incapacitado para firmar esto, ya lo dice la pericia”, explicó Baudry. Y contó que mientras Maradona estaba en esas condiciones, alcoholizado y tomando medicamentos, algo que se remonta a muchos meses atrás de su muerte, estaba incapaz.

El abogado, además, mostró la foto que le tomaron al astro firmando dicha cesión, sembrando dudas sobre el por qué de la necesidad de dejar este registro. “Firman el contrato para autorizara una empresa en Estados Unidos a usar su marca y, después, le cede a Matías Morla por Savdica y al Tano (Stefano) Ceci que vive en Dubai, el uso de la marca y su imagen. Y dicen que le tienen que rendir cuentas a Diego cada tres meses por el cincuenta por ciento de la ganancia. Esto nunca se declaró en la sucesión”, aseguró Baudry, dejando en claro que esa mitad de las ganancias hoy le tocaría a los herederos.

Por este motivo, el letrado explicó: “Nosotros en el día de ayer notificamos a Morla de la recisión de este contrato por incumplimiento y, además, denunciamos en la Justicia la estafa procesal por no presentar todo lo que era de Diego”. Baudry aseguró que esto complicaba la situación del ex apoderado de Maradona. Y dejó en claro que, en su opinión, al astro “lo dejaron morir para tapar un montón de cosas”.

Verónica Ojeda habló tras el informe de la Junta Médica (Video: "TV Nostra", América)

En otra parte de la entrevista, Verónica habló del vínculo de Dieguito Fernando con Maradona. Destacó que, durante la pandemia del coronavirus y en medio de la cuarentena, el pequeño pudo reconectarse con su padre y estar casi todos los días con él. Y dijo: “Mi hijo tiene ocho años y lo poco que va a recordar de su papá, van a ser cosas lindas. Porque yo he pasado momentos feísimos, como también momentos felices. Pero hubo cosas que me hicieron mucho daño durante el embarazo y después de tener al nena. Y él ni se acuerda de eso”.

¿Quién tiene la culpa del triste desenlace del astro? Ojeda se negó a ocupar el rol de jueza. “Yo conozco a todos y a cada uno de esos personajes. Y me dolió mucho que cada vez que iba yo me dijeran una cosa y, al final, terminara siendo otra totalmente diferentes”, explicó. Y, en relación a los audios en los que se referían a ella en términos reprochables, señaló: “Escuchar que hablaban despectivamente sobre mí, son cosas que duelen”.

Finalmente, en relación a las declaraciones de Morla que daban a entender que su problema de acercamiento con Verónica tenía que ver con la presencia de Baudry, Ojeda explicó: “Yo lo llamé el día del fallecimiento de Diego. Le mandé un mensaje a Vanesa Morla, diciendo: ‘Decile a tu hermano que si quiere venir a despedirse de su amigo que venga’. Yo tenía una relación políticamente correcta con él. Después lo quise ubicar y no tuve respuesta alguna”.

Por último, Baudry aseguró que en base al informe que ya están manos de la Justicia, los abogados demandantes van a pedir un cambio de carátula en la causa que investiga la muerte de Maradona. “Estamos pidiendo abandono de persona agravado, que es de cinco a quince años, en concurso ideal con el homicidio simple con dolo eventual, más el concurso real por facilitación de drogas para su consumo, más el concurso real de adulteración de documento público... hay varios delitos”, concluyó.

