Conmoción en Brasil por la muerte del humorista Paulo Gustavo a causa de COVID-19: tenía 42 años y dos hijos de uno

(IG: @paulogustavo31)

El actor y humorista Paulo Gustavo murió el martes por la tarde a los 42 años tras una complicación en su cuadro de coronavirus. Papá de dos hijos de un año, estaba internado desde el 13 de marzo. La noticia entristeció a todo Brasil, donde era conocido y querido desde más de una década.

El protagonista de la exitosa trilogía Mi madre es un personaje estaba ingresado en el Hospital Copa Star de Río de Janeiro desde mediados de marzo y desde entonces sufrió altibajos en su cuadro de salud que le llevaron a estar durante semanas intubado en una sala de terapia intensiva. El domingo sufrió una embolia pulmonar y este martes los médicos informaron que su estado era “irreversible”, pese a que aún mantenía sus constantes vitales, que se apagaron en pocas horas.

Paulo en Nueva York

“Todavía es muy difícil tramitar todo lo que ha pasado en los últimos días ¡Nuestro paseo tenía todo para ser largo! Hermoso como había sido, tan feliz ¡Y fue demasiado! ¡Qué feliz he estado en estos últimos 7 años por tener el privilegio de vivir contigo! ¡Cómo aprendí, crecí! Espero poder transmitir un poco de su legado de generosidad, afecto, alegría y amor. ¡Eres un huracán! Una estrella que brilló mucho aquí en la Tierra, y brillará aún más en el cielo, siempre cuidando a nuestra familia, escribió quien fuera su pareja, el doctor Thales Bretas.

Luego, siguió su despedida junto con una foto en las redes sociales: “Te amo tanto y siempre te amaré, ¡por el resto de mi vida! No puedo escribir una centésima parte de lo que eras y es importante para mí y para el mundo. Y lo seguirá siendo, para siempre. Pido disculpas a amigos y fans por no poder elaborar todo como me gustaría y responder a todos. Estoy experimentando un torbellino de sensaciones. Gracias por las energías positivas y las oraciones. He recibido mucho cariño, espero en un momento más oportuno poder retribuir. Besos perdidos”.

(IG: @thalesbretas)

Paulo y Thales se casaron en el 2015 y hace apenas más de un año se convirtieron en papás de Romeu y Gael gracias a una subrogación que realizaron en Estados Unidos. “Mis amores de la vida! ¡Llega a doler de tanto amor! No puedo vivir sin ustedes”, le escribió en sus redes sociales en más de una oportunidad el actor a sus hijos y pareja.

Estudió artes escénicas y en el 2005 debutó en teatro. Al año siguiente pudo hacer su propio espectáculo de monólogos, Mi madre es un personaje que lo pudo trasladar a la pantalla grande. Desde el 2009 incursionó también en televisión, donde alcanzó el reconocimiento masivo. En sus redes sociales cosecha más de 16 millones de seguidores que hoy lo despiden con dolor.

(IG: @xuxameneghel)

“Lo extraño. No sé que decir o qué pensar”, escribió Xuxa en su Instagram junto con una sucesión de fotos en la que se la ve muy sonriente bromeando con Paulo en su programa de televisión.

(IG: @caetanoveloso)

Junto con una foto de su nieta Rosa y del artista, el cantautor Caetano Veloso también lamentó su partida. “Paulo es la expresión de la alegría brasileña. Esta alegría que nos llegó del exterior en forma de fama, ya que mi generación creció creyendo en el mito de las ‘tres razas tristes’ que habría formado nuestro pueblo. Nacido después de la gloria del fútbol brasileño, el aumento de canciones que hablan de amores victoriosos (de la bossa nova a Roberto Carlos), el cine que tuvo fuerza crítica y, más tarde, el dominio técnico y la comunicación con el público en general - y la afirmación desde arriba del nivel de creación televisiva -, Paulo, ese pozo de talento y generador de placer donado a Brasil por Niterói, encarnaba, en su obra y en su vida personal, esta alegría que sólo era mítica”.

“Es significativo que la noticia de que lo perdimos llegue el día que se abre el IPC de Covid en el Senado Nacional. El pueblo brasileño, que llenó los cines para reír con Paulo Gustavo, está de luto. Y debe rebelarse contra los responsables de nuestra vulnerabilidad ante la pandemia que nos quitó esta persona querida por representar nuestra vocación por el SÍ”, dijo en relación a la Comisión Parlamentaria de Investigación que se abrió en el vecino país para evaluar el manejo de la pandemia que realizó Jair Bolsonaro.

