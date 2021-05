La biopic de Bilardo, el final de El método Kominsky, las novedades de The Crown y todas las noticias del mundo de las series

Carlos Salvador Bilardo tendrá su docuserie

Carlos Bilardo (Crédito: EFE / Cézaro de Luca)

Bilardo, el doctor del fútbol. Así será el título de esta producción que llegará a una nueva plataforma, HBO MAX. La serie relatada de manera documental, contará con cuatro episodios y reunirá testimonios de las figuras más relevantes del mundo futbolístico tanto de la Argentina como del exterior. Sin fecha aún de estreno, la plataforma tiene entre sus nuevas producciones muchas historias narradas en Latinoamérica como Los Ausentes, ambientada en Brasil, Dia de Gallos en la Argentina y Amarres en México, entre otros.

Juan José Campanella vuelve a dirigir

Juan José Campanella (Crédito: EFE / Fernando Alvarado)

La carrera del director ganador del Oscar por El secreto de sus ojos es más conocida en la Argentina por sus obras en el cine. Pero Juan José Campanella también brilla en los Estados Unidos detrás de las cámaras en la televisión. La ley y el orden (la serie más larga de acción de todos los tiempos) es una de las ficciones que lo tienen como director estrella y en esta temporada 22, lo veremos dirigiendo el episodio 9 llamado “La vuelta del hijo pródigo”, en Universal TV.

La nueva Camilla Parker Bowles

Olivia Williams (Crédito: Grosby Group)

De a poco se fueron conociendo los nuevos rostros del elenco de The Crown para las dos temporadas finales. Imelda Stauton y Jonathan Price son los encargados de darle vida a la reina Isabel y al reciente fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo. Por su parte Dominic West quien interpretará a Carlos. Lady Di por su parte es abandonada por Emma Corrin y en su lugar veremos a Elizabeth Dobecki. Pero faltaba saber qué actriz sería Camilla, el verdadero amor de Carlos. Olivia Williams será entonces la encargada de interpretar a Parker en su edad adulta en The Crown. Williams supo ser la esposa fallecida del personaje de Bruce Willis en Sexto sentido y actualmente participa de la serie The Nevers, de HBO.

La Unidad, la serie española regresa

Michel Noher (@michelnoher)

Fue uno de los grandes estrenos del 2020 en HBO (aunque la ficción es de la factoría Movistar+). La serie abarcaba la función de una unidad antiterrorista dentro de las fuerzas de seguridad de España que tenía que lidiar con los problemas internos de la política ibérica y células terroristas fanáticas árabes. La historia contó con el argentino Michel Noher como protagonista (hijo del actor Jean Pierre Noher) y ya está en pleno rodaje de su segunda entrega que contará de 6 episodios que veremos recién en 2022.

The Girlfriend experience está de vuelta

Riley Keough

La plataforma Strazplay ya tiene disponible en su catálogo la segunda temporada de esta serie que plantea el mundo actual, marcado por la pandemia y falta de contacto, y con la posibilidad de sumar al cibersexo como una alternativa real. El director Steven Soderbergh es el encargado de poner en marcha esta serie y su protagonista es ni más ni menos que Riley Keough, la nieta de Elvis Presley (hija de Lisa Marie Presley).

Isabel Allende cuenta su historia

Isabel Allende (Crédito: EFE / Quique Garcia)

La escritora chilena es una de las novelistas más reconocidas de Latinoamérica y tendrá la oportunidad de contar su historia en Amazon Prime Video. La bioserie será protagonizada por la actriz Daniela Ramirez y contará los aspectos de la escritora vinculados a su lucha, su pasión y cómo logró romper las reglas sociales estrictas de la época. La producción se llamará Isabel y aún no cuenta con fecha de estreno.

Dexter está de vuelta

Michael Hall, Dexter

La serie protagonizada por Michael C. Hall tendrá su revancha. Un nuevo avance comenzó a circular por redes en la que muestran que Dexter seguirá siendo el asesino que siempre fue. Nuevos episodios llegarían en nuestra primavera, al menos a la pantalla de los Estados Unidos. Esta sería entonces la novena temporada de la serie, que con este regreso, sorprenderá a todos sus seguidores.

El método Kominsky llega a su fin

Michael Douglas en "El método Kominsky"

La vuelta de Michael Douglas como Sandy Komisnky es una de las mejores noticias que podemos recibir en mayo. El 28 de este mes veremos la última temporada de esta genial comedia llena de humor negro y que reunió a dos grandes como Douglas y Alan Arkin (que no estará en esta última entrega). La incorporación como personaje fijo de su ex esposa, la genial Katheleen Turner (que supo ser pareja fílmica con Michael en La Guerra de los Roses) será uno de los condimentos más interesantes que sumará la ficción que se despide de todos con la tercera temporada.

Soy Rada: Serendipia

Soy Rada

El comediante Agustín “Soy Rada” Aristarán regresa con un nuevo especial del clásico stand up. El estreno está previsto para el 27 de mayo en Netflix y contará algunas de las aventuras de su rol como padre y sus vínculos familiares. En el espectáculo Serendipia, Agustín cuenta cómo llegó a ser uno de los comediantes más prestigiosos de Latinoamérica, con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales y que ahora aspira a llegar a una audiencia más amplia con su llegada a la plataforma más popular de streaming.

