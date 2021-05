Dalma Maradona acusó a Verónica Ojeda de ser quien le impedía el contacto con su papá

Dalma Maradona, sin filtro contra Verónica Ojeda

Pasaron ya más de cinco meses de la muerte de Diego Maradona, pero su entorno parece no tener paz. Si bien en un momento Dalma y Gianinna parecieron tener un acercamiento con Verónica Ojeda, luego hacer una especie de “causa común” contra Matías Morla y asistir a la marcha en la que se pedía justicia por la muerte del astro, ahora la mayor de las hijas de Claudia Villafañe dejó en claro que su enfrentamiento con la madre de Dieguito Fernando no cesó.

En este contexto, fue el periodista Pablo Layus quien encendió ayer la mecha para que Dalma respondiera sobre Ojeda. “Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que Dalma, Giannina y Verónica contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el ´entorno´ no las dejaban, no nos alcanzaría un programa ¿Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera”, escribió, filoso, en su cuenta de Twitter.

Sorpresivamente, ya que en los últimos días había optado por el silencio, la mamá de Roma salió a responderle por la misma red social. “Con la única diferencia que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella... Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo”, lanzó enojada.

Dalma Maradona acusó a Verónica Ojeda de impedirle el contacto con Diego

A mediados de marzo, ella también había hecho una explosiva declaración en la red social del pajarito contra la mamá de su hermano: “Qué miedo la alianza Ojeda/Luque. No entiendo cómo su pareja está ahí avalando un audio donde ella lo banca y nos hace mierda a nosotras. Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella. No hay audios ni arreglos nuestros con Luque”, dijo, luego de que salieran a la luz nuevas escuchas, esta vez de la mamá de Dieguito Fernando con el neurocirujano.

El sábado, se difundió el informe de 70 páginas presentado por la junta médica que investiga la muerte de Diego Maradona, que fue contundente: al astro lo “abandonaron a su suerte”. En otras palabras, lo dejaron morir. Los responsables directos serían el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, encargados de velar por su salud, aunque ahora la Justicia de San Isidro deberá determinar a quiénes más se extienden las responsabilidades y cuál sería la carátula final de la causa. Lo cierto es que, en el mismo día en que se filtraron las conclusiones de los peritos, a Dalma Maradona el teléfono le recordó una imagen de su padre en el lugar dónde era más feliz: una cancha de fútbol. “Este mismo día pero de otro año. Hoy me apareció esta foto y vuelvo a decir que nada es casual. Seguí sonriendo así, se va a hacer justicia. Te lo prometo”, escribió.

En ese sentido, Mario Baudry, pareja y abogado de Ojeda, reveló cómo reaccionó su defendida tras conocerse las conclusiones de los peritos convocados por los fiscales a cargo de esclarecer el fallecimiento del ídolo. “Verónica no paraba de llorar y se puso muy mal, no podía creer todo lo que veía en el informe”, dijo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. Respecto al informe, aseguró que los médicos y el entorno del ex jugador “sabían que se iba a morir e impidieron que se lo ayudara”.





