Dalma Maradona y un sentido posteo dedicado a su padre: “Se va a hacer justicia, te lo prometo”

Dalma y Diego en la Bombonera

El informe de 70 páginas presentado por la junta médica que investiga la muerte de Diego Maradona fue contundente: al astro lo “abandonaron a su suerte”. En otras palabras, lo dejaron morir. Los responsables directos serían el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, encargados de velar por su salud, aunque ahora la Justicia de San Isidro deberá determinar a quiénes más se extienden las responsabilidades y cuál sería la carátula final de la causa.

Lo cierto es que, en el mismo día en que se filtraron las conclusiones de los peritos, a Dalma Maradona el teléfono le recordó una imagen de su padre en el lugar dónde era más feliz: una cancha de fútbol. “Este mismo día pero de otro año. Hoy me apareció esta foto y vuelvo a decir que nada es casual. Seguí sonriendo así, se va a hacer justicia. Te lo prometo”, escribió la hija mayor de Claudia Villafañe en una historia de Instagram.

La publicación de Dalma Maradona

Desde el pasado 25 de noviembre, día del fallecimiento de Diego, Dalma ha utilizado sus redes sociales en varias oportunidades para referirse a los que según ella fueron los culpables de la muerte de su padre. Sin ir más lejos, después de que Infobae publicara el documental La muerte de Maradona, la actual integrante de Un día Perfecto, por radio Metro, recurrió a su Twitter para escribir dos publicaciones. “¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la Justicia?”, puso en la primera. “Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que él no tenía nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...”, indicó en la segunda.

Luego agregó: “Y también me pregunto, grama que conduce junto a Cayetano, Gabriel Schultz y Cayetina para hacer su descargo en vivo. “No suelo hablar nunca de estos temas porque me parece que no es el lugar ni el momento, pero después de haber visto el informe que hizo Infobae, yo necesito, obviamente en el lugar donde yo trabajo, volver a pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa”, dijo.

Luego agregó: “Y también me pregunto, a mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él. Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”.

Cabe recordar que en el documental se revelaban audios del propio Morla, Luque, Cosachov, el kinesiólogo Nicolás Taffarel, Charly Ibañez (el asistente que había llegado a la vida de Diego a través de Rocío Oliva), además de los testimonios de Verónica Ojeda, Guillermo Cóppola y demás personas cercanas al ex campeón del mundo.

