Dalma Maradona cruzó a Verónica Ojeda y a Leopoldo Luque en Twitter: “Qué miedo esa alianza”

Dalma Maradona salió a responderle a Verónica Ojeda tras la difusión de una conversación que mantuvieron la ex pareja de Diego Armando Maradona -y madre de su hijo más chico, Dieguito Fernando- con el doctor Leopoldo Luque.

“Te voy a contar una boludez que me dio mucha bronca. Sé que no es importante porque a mi lo que me importa es la salud de Diego. ¿Viste que yo subí esa foto con él? La verdad es que se lo ve hermoso, y vos sabés el esfuerzo que hice para sacarlo adelante. El tipo se moría si no le metíamos un poquito de garra nosotros”, comenzó a decirle Luque a Ojeda, en una conversación que mantuvieron algunos días después de la operación del hematoma subdural que atravesó Maradona.

“Que se vayan a freír churros. Yo ahora lo primero que hago cuando llego le meto una foto con Dieguito y Lola. ‘Bienvenido, papá’ y que se vayan a la mierda”, le respondió Ojeda a Luque. Los audios fueron difundidos en Intrusos (América). “¿A mí me van a decir algo? Que se vayan a cagar. ¿Qué se piensan? Esa foto era, era indispensable y necesaria, para que vean hoy por hoy cómo está Diego”, dijo Ojeda.

“Esa foto era necesaria para mi y para mi familia que vio el sacrificio que hice. Para el pueblo que lo ama. Porque tiene otra cara ahí. La última aparición que tuvo fue lamentable y verlo así la verdad que da felicidad. Dalma me dice eso, de que no hay que exponerlo”, puntualizó el médico.

Diego Maradona junto a su médico Leopoldo Luque

“Dejalas, Leo. Dejalas que se mueran con su propio veneno. Yo las conozco y sé cómo se manejan y sé cómo hacen y desarman”, dijo Verónica Ojeda en relación a Dalma y Gianinna Maradona. “Lo que no hay que exponerlo es cuando el tipo está mal, que la gente lo vea mal. ¿Pero qué más lindo que esa recuperación? Nada, te lo quería contar porque te considero amiga”, finalizó Luque.

Horas más tarde y vía Twitter, Dalma atacó tanto a Ojeda como a Luque. “Que miedo la alianza OJEDA/LUQUE! No entiendo como su pareja está ahí avalando un audio donde ella LO BANCA y nos hace mierda a nosotras!”, dijo en relación a la presencia de Mario Baudry en Polémica en el Bar (América) donde se tocó el tema. “Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella! No hay audios ni arreglos nuestros con Luque!”, puntualizó la hija mayor del Diez mientras transcurría el programa.

El primer tweet de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda y Leopoldo Luque (Foto: Twitter @dalmaradona)

En otro tweet, agregó: “También estoy esperando los audios de Luque que la hacen decir a Verónica que nosotras le pusimos algo en la bebida a mi papá! SIGO ESPERANDO”, dijo, textual. Por último, finalizó su descargo con una foto junto a su padre, una pelota y una frase patentada por Charly García, dando por cerrada la conversación: “Say no more”.

El segundo tweet de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda y Leopoldo Luque (Foto: Twitter @dalmaradona)

La respuesta de Verónica Ojeda llegó a través de un mensaje al piso de Polémica.. “¿Dalma por qué ocultó que su papá fumaba y me rompió las pelotas a mí por que yo conté que fumaba? Ella me lo contó a mí, que sabía que su papá fumaba”, leyó el conductor Mariano Iúdica, en relación al consumo de marihuana que sostuvo Maradona en sus últimos días.

Este cruce se da el día después de la marcha “Justicia por Diego”, ocurrida este miércoles en el Obelisco porteño. En el momento en que Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna debieron retirarse de la plaza (”La prensa se nos tiró encima y fue difícil seguir”, justificó Dalma en Instagram), Ojeda llegaba junto a Baudry y a su hijo Dieguito Fernando.

Dieguito Fernando estuvo presente en la marcha "Justicia Por Diego"

“Dieguito pidió venir. Nosotros no queríamos, Verónica no quería y la psicóloga vino a hablar con Verónica para decirle que Dieguito quería venir y que no era bueno prohibírselo, porque después se iba a quedar viéndolo por televisión y se lo iba a reclamar. Entonces, Verónica decidió venir. Llamamos a los que nos habían invitado, que es toda esta gente que nos dijo que iban a cuidar a Dieguito”, le dijo Mario Baudry a Teleshow.

