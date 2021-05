Tras la filtración del informe de la junta médica por la muerte de Maradona, habló el abogado la psiquiatra: “Ella participó de las maniobras de reanimación”

Tras la filtración del informe que investiga la muerte de Maradona, habló el abogado de Cosachov (Video: "TV Nostra", América)

En la tarde del viernes, un documento de 70 páginas que contiene las conclusiones de los once peritos oficiales de la junta médica citados por los fiscales de San Isidro para esclarecer la muerte de Diego Armando Maradona fue filtrado por diversas fuentes. El mismo será entregado de manera oficial a los investigadores Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari el próximo lunes al mediodía para ser integrado al expediente, con una cita previamente acordada.

El informe implica un fuerte revés para Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, los principales imputados de la causa. “Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente”, dice el informe, lo que se complementa con otra frase: “ El actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario ”.

Tras la filtración, Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Cosachov, fue entrevistado por el panel de TV Nostra (América), conducido por Jorge Rial. “El dolo está descartado. El dolo es la intención, el querer que pase. Y acá no hay dolo. El dolo eventual es saber que puede pasar y seguir en ese plan y que no te importe”, consideró el letrado en el inicio de la conversación.

Ante una consulta de Marina Calabró, acerca del accionar de Cosachov el día de la muerte de Maradona y los meses previos, el abogado fue terminante: “ En el expediente no hay pruebas de que mi clienta se haya quedado parada al lado de la cama. De hecho, las declaraciones testimoniales dicen que ella participó de las maniobras de reanimación . Después se hicieron cargo otros médicos, que fueron los que llegaron en la ambulancia. Hay muchas cosas que están instaladas mediáticamente y que no están en el expediente”, aseguró Mischanchuk.

Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, fue entrevistado por el panel de TV Nostra, conducido por Jorge Rial

“Ese informe que circula en los medios -que vamos a ver si el lunes todos los peritos que figuran ahí lo firman de conformidad en disidencia-, es una barbaridad y que va a dar lugar a una investigación penal, seguramente, porque acá hay violación del secreto profesional. Se está metiendo presión. Alguien lo instaló para que muchos de los que figuran ahí sientan el peso social de tener que firmarlo y no tener que enfrentarse a un colega”, dijo el abogado sobre la filtración del informe.

Luego, Ángela Lerena lo consultó por el “certificado en el que ella dice que está lúcido, que responde, y no hay ninguna prueba de que lo haya visto: en las cámaras no figura, no entró al barrio en el que vivía Maradona. ¿Esa es una preocupación para usted?”. Mischanchuk contestó: “No, para nada. Además, no tiene nada que ver con la muerte. Son dos investigaciones por separado, son dos delitos distintos: por un lado se investiga un homicidio culposo y por el otro, la falsedad ideológica de un documento”, introdujo para luego agregar detalles clave sobre ese certificado.

“Esa constancia, que no reúne los requisitos legales para ser un certificado, dice que el paciente está “vigil”. Lo contrario de “vigil” es “dormido”. “Ubicado en tiempo y espacio”, que también estaba. Eso se certifica. No habla de buena salud, ni de nada. Además, esa constancia estaba en la casa de Agustina Cosachov: la secuestraron los fiscales el día del allanamiento, lo que quiere decir que no la usó, no se presentó en ningún lado . Ahora está reservado en una caja fuerte de la fiscalía, bajo siete llaves, a pedido mío”, dijo el letrado.

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, los implicados que más complicados están en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona

El abogado de Cosachov también dio precisiones sobre el vínculo entre la psiquiatra y Maradona: “Ella se quedó seis meses y logró que el paciente la aceptara. Mantuvieron un vínculo que perduró y el paciente tuvo apego al tratamiento: en los estudios toxicológicos se pudieron observar restos de los fármacos que la Dra. Cosachov le indicó ”, ilustró. Y enfatizó: “La medicación no estaba contraindicada”.

Respecto a cómo Cosachov llegó a formar parte del equipo médico que acompañó a Maradona en sus últimos meses de vida, el abogado contó que “Agustina fue convocada por Luque a formar parte del tratamiento psiquiátrico de Maradona. Ella no lo conocía a Luque, pero él la convoca porque Agustina tiene pasado y presente en hospital público, en instituciones privadas, es especialista en adicciones. Es una médica joven con mucha experiencia y una gran trayectoria”, definió.

Por último, Mischanchuk dijo no estar “preocupado” por el fondo de la cuestión. “Yo defiendo a Agustina Cosachov, que es psiquiatra, que estuvo con el paciente durante seis meses, le dio medicación que no está contraindicada, porque es la misma medicación que tomó en la clínica Olivos, aceptada por los médicos de la internación domiciliaria de Tigre. La medicación que Cosachov le indicó al paciente y el paciente tomó, era la medicación correcta y no generó ningún problema en la salud de Maradona ”, cerró.

