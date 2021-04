Sebastián Almada contó por qué rechazó las propuestas de Marcelo Tinelli y Mariana Fabbiani

Sebastián Almada narra la vez que junto a su familia vio OVNIS en un campo uruguayo

Dicen que fuera del escenario los humoristas no suelen ser graciosos. Sin embargo, esa regla no siempre se cumple. Sebastián Almada fue entrevistado por Adrián Korol en el programa que conduce por Pop Chascomús, La Bestia pop y desde el saludo inicial la complicidad y el humor se hicieron presentes. Apenas empezar Almada le aclaró al conductor: “Sos el Korol que más quiero, que no se ofendan tus hermanos, Diego y Ale”.

Luego de 23 años viviendo en Buenos Aires, el humorista contó que decidió volver a Uruguay, su país natal. Con su familia se instaló en el Barrio Sur de Montevideo, la zona de su infancia y contó una anécdota de su niñez de esas que hacen que uno quiera cambiar su historia familiar. El puntapié lo dio Korol cuando le preguntó si en la casa había un piano “regalo de Zitarrosa”. Sebastián confirmó que el cantautor se lo regaló a su padre, Enrique Almada otro inolvidable artista uruguayo. El instrumento llegó un día que Almada estaba en Buenos Aires porque la condición era que fuera una sorpresa “y no era uno vertical sino uno de cola. Al verlo mi viejo se lo quiso pagar y Zitarrosa le contestó ‘no bolu… sino no sería un regalo’”. Su papá integraba una barra de amigos donde estaban Zitarrosa y China Zorrilla. Su hijo todavía conserva una foto donde aparece el grupo posando junto a un neumático que llevó su papá porque “somos una rueda de amigos”.

Con dos hijos y una esposa argentina, pero con la uruguayés en sus venas Sebastián decidió volver. “Fui muy feliz en Buenos Aires, no reniego, pero necesitaba tranquilidad, caminar por la Rambla tomando mate, bajar de tercera a segunda”. Partió buscando una mejor calidad de vida y hoy se encuentra con su familia paseando como un turista más y redescubriendo la ciudad.

Sebastián Almada en "ShowMatch"

Sereno, con la certeza del que sabe que decidió bien, Almada contó que recibió ofertas laborales de Mariana Fabbiani, Flavio Mendoza, Canal 9 y Marcelo Tinelli pero que las rechazó. Conocedor del mundo Tinelli por haber formando parte del primer Videomatch, Korol le preguntó cómo hizo para rechazar al animador “porque cuando Marcelo se propone algo es capaz de hacer el puente Colonia- Buenos Aires para conseguir tu sí”.

“Vos sabés que a Tinelli lo único que le importa es el fútbol”, respondió Almada, lo que hizo estallar de risa a Korol que no desmintió la información. Ya más serio, el uruguayo siguió: “El Cabezón me entendió, me pidió que esté en el primer programa, pero sabe que me tengo que cuidar”. El conductor de La Bestia pop insistió sobre la importancia de ser convocado por “Tinelli y además para el primer programa donde hay lista de espera”, pero su entrevistado ratificó: “Decir no me pone en un lugar muy lindo de tranquilidad y de reafirmar ‘elijo esto’”.

Korol quiso saber si su ex compañero tenía proyectos laborales en tierra charrúa. Almada confirmó que participa de la versión uruguaya de “Polémica en el bar”, la creación de Gerardo Sofovich y que Gustavo, su hijo llevó al país vecino. “Se transmite en Canal 10 y es un éxito impresionante. La audiencia que lo sigue está muy despegada del resto”. Con Álvaro Navia también realizan una versión de “La peluquería de don Mateo”. “Gustavo nos da libertad para crear. Está contento y sorprendido con la readaptación que hacemos del formato. Terminamos un programa con una parodia de Labarnois Carrero” (un dúo folklórico muy famoso en Uruguay estilo Los Olimareños). Con Navia realizarán un programa a la medianoche que será una mezcla de “Notidormi más la Noticia Rebelde más Videomatch mezclando noticias reales con otras que jamás sucedieron”. Almada aprovechó para invitar a Korol a sumarse al proyecto, pero el ex Vergara prefiere seguir “pancho junto a la laguna” ya que está instalado en Chascomús.

La entrevista viró a charla entre amigos y no entrevista ante audiencia. En ese clima, Almada recordó la vez que estuvo internado en terapia intensiva. Fue en el año 2018 cuando detectaron que una bacteria había ingresado por su nariz y se alojó en un pulmón lo que implicó una complicada operación. “Internado, grave, me sonaba una canción en la cabeza que no existía y que repetía como un mantra ‘Hoy me siento un poquito mejor’”. La escuchaba cantada por Los Tekis, algo imposible. Apenas se sintió un poco mejor le pidió a su sobrina que lo visitaba, el celular y grabó la canción con la poca voz que tenía. “Al salir de la clínica, la volví a escuchar, la terminé y la grabé”. Realizó un video y muchos amigos lo empezaron a llamar para decirle “quiero estar”. Invito al lector a verlo y comprobar que Almada es un tipo muy querido. Aparecen entre otros casi todos los ex Videomatch, Laport, Arana y cierra con la uruguaya más argentina, Natalia Oreiro. Con ella se hicieron amigos en “Solamente vos” donde solían intercalar términos uruguayos fuera de guion como “ta salado”, “qué hacés botija”.

"Hoy me siento un poquito mejor", el video que grabó luego de su internación y que acompañaron amigos de VideoMatch y cerró Natalia Oreiro.

Sin romper códigos de amigos, pero con la complicidad del que compartió tiempo no apurado, Korol preguntó que había pasado “en la estancia La Aurora”. Un oyente podía pensar que dado el pasado “Tinellesco” de entrevistador y entrevistado vendría una anécdota laboral, pero no. Almada contó una experiencia con extraterrestres “no lo digo ni con vergüenza ni nada porque yo lo vi”. En Semana Santa de 1982 fueron con toda la familia a acampar a la estancia. Su papá era un curioso de la ovnilogía y se decía que en ese lugar se los podía visualizar. “¡Qué viste?” preguntó el ex Vergara que suele apasionarse con historias como la de la isla Friendship. “Vimos naves con forma de platos, con luces. Había tormenta eléctrica y cuando el campo se iluminaba con los rayos veíamos platos metálicos posados en el pasto y otros a tres o cuatro metros del suelo con luces. Fue muy impresionante”. Y como canta Alejandro Filio que no es uruguayo ni argentino sino mexicano... Habrá que creer.

