Sus piruetas con Romay, un TOC con el chicle y la colección de inodoros: 60 datos, frases y anécdotas increíbles de Natalia Oreiro

1. Nació el 19 de mayo de 1977, a las siete menos cuarto en una clínica de Montevideo que ya no existe. Su nombre completo es Natalia Oreiro Iglesias Poggio Bourié. Súper inquieta y bonita, a los 12 empezó a modelar. Protagonizó más de 30 comerciales en su país.

2. De chica la obligaban a dormir la siesta. Lo odiaba porque sentía que “perdía la mitad del día”.

3. Es especialista en preparar tartas, lasagnas, brochettes y tortas.

4. En 1997 su sueño era “dejar de trabajar a los 40”.

5. Admira a las actrices Michelle Pfeiffer y Jodie Foster y la explosiva y turbia voz de Janis Joplin.

6. A los 16 años se vino a vivir a Buenos Aires. Participó en las novelas Inconquistable corazón, Dulce Ana y Modelos 90-60-90. Todos en Canal 9 y bajo la batuta de Romay. “Si soy un pedo ahora, no sabés cuando era chica… Entraba a la oficina de Alejandro Romay haciendo la vuelta carnero”.

7. Su mamá, Mabel Cristina Iglesias, es peluquera y su papá, Carlos Florencio Oreiro, fue viajante de comercio y luego comerciante de colchones independiente.

Los papás de Natalia (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

8. En su infancia se mudó 18 veces, a razón de casi una mudanza por año.

9. Vivió en la zona residencial de Carrasco, pero su papá se quedó sin trabajo y se instalaron en España tres años. Regresaron y se quedaron en el Cerro.

10. Para el Mundial de Corea grabó junto a Jaime Roos “Pasión celeste”, creada en base a una mezcla de géneros musicales tradicionales de Uruguay. La canción fue compuesta para la vuelta de la selección charrúa a un Mundial. Oreiro es madrina del equipo.

11. “El chico más lindo de todo el Liceo se llamaba Iván y era tres años mayor que yo. No me daba bolilla. Entonces dije: ¿Qué pudo hacer? Un domingo en el diario leo que necesitan actores para hacer publicidad en televisión. Yo dije: “Soy actriz, vamos para allá”. Fui, me anoté, me saqué unas fotos, todo con mi papá, y empezaron a llamar para hacer pruebas. Y quedé. Y ahí hice mi primer comercial. Iván se fijó en mí, nos pusimos de novios y al mes nos peleamos”. (Revista Viva, diciembre 1997).

12. Es famosa por su profesionalismo y rigurosidad con los compromisos laborales. “Hay que tener respeto por el trabajo y por el mundo en general. Con el trabajo, hay cosas básicas, como llegar a horario, saberse la letras, y bueno, actuar lo mejor posible”. (Revista Viva, diciembre 1997).

La publicidad de tampones que protagonizó Oreiro en los 90, cuando seguía siendo un tabú

13. Le encanta la cumbia. En Uruguay solía ir a bailar a Euskaro, un boliche donde solo pasan ese ritmo.

14. Generosa no duda en colaborar de forma gratuita con proyectos de otros artistas. En septiembre participó del video “Hoy que siento un poquito mejor” de su compatriota Sebastián Almada. Con él en “Solamente vos” solía intercalar términos uruguayos fuera de guión como “ta salado”, “qué hacés botija”.

15. Cuando está llegando tarde a algún lugar, para relajarse suele escuchar AC/DC.

16. Ama ir a los Mercados de Pulgas incluso cuando está de viaje. Compró su vajilla en esos lugares y el Ejército de Salvación. Le gusta adquirir muebles viejos para reciclarlos. Los lija y luego, pinta. Otro planazo es ir con Atahualpa a una librería y quedarse horas mirando cuentos.

17. Ama dormir en carpa tanto como detesta hacerlo en hoteles.

Con Marley junto al original regalo que le hizo a su hijo Merlín: una casa rodante (@marley_ok)

18. Colecciona piedras e inodoros antiguos.

19. Le encanta andar en bicicleta pero odia hacer gimnasia.

20. “Me preocupa la corrupción pero no solo en la política; en las personas también. Porque no solo los políticos son corruptos, también hay políticos buenos y fulanos corruptos”. (Revista Viva, diciembre 1997).

21. No soporta escuchar a la gente masticar goma de mascar cerca suyo. Esto se debe a una condición que padece llamada misofonía que la lleva a no soportar ciertos sonidos.

22. A los 20 aseguraba que las prendas de punto hechas con lana le quedaban mal y que le gustaban los vestidos escotados pero que siempre la cargaban “porque dicen que ando mostrando demasiado”.

23. “Soy omnipotente y algo caprichosa. Tengo un 50% de persona buenísima y otro cincuenta de ‘malita’”. (Revista Nueva, diciembre 1998).

Natalia Oreiro con Merlín Atahualpa, su único hijo

24. “Un día me voy a Uruguay con dos amigas, nos pusimos a joder, grabándonos con unas cámaras enormes que ya no existen más. Yo había llevado unas pelucas de colores, y yo me puse a cantar como loca ’03-03-456′ con una peluca naranja. A los dos meses clavados me llaman de la compañía italiana de ella, avisándome que iba a grabar un disco de grandes éxitos, y que me quería invitar a cantar justo ese tema. Fui a la RAI, y terminé tirándome sobre un colchón de chongos espectacular”, contó en Estelita en casa con Jey Mammon.

25. En 1996 vivió un infierno cuando su origen fue puesto en duda. Un matrimonio uruguayo creyó reconocer en ella a una hija suya. Segura de ser hija de sus padres, pero viendo la angustia de esas personas aceptó realizarse una prueba de ADN que arrojó que con una certeza del 99,9% era hija de Carlos y Mabel y que sus supuestos padres solo tenían un 0,01% de probabilidades.

26. Con su marido, Ricardo Mollo se conocieron haciendo yoga. Se armó un grupo de músicos que practicaba en la casa de Natalia, en Palermo Viejo y se enamoraron. Natalia conocía Divididos, la banda de Mollo pero no “tenía clara” la cara de su líder, Ricardo.

27. Se casó con Mollo en un barco que navegaba cerca de la isla brasileña Fernando de Noronha. Estaban solo ellos y el capitán de la embarcación. Nadie se enteró hasta un mes después cuando organizaron una fiesta para mostrarle el video a sus amigos. En lugar de ponerse alianzas se tatuaron un chispazo en el dedo.

Con Mollo no suelen compartir muchas salidas, pero cuando lo hacen atraen los flashes. Verónica Guerman / Teleshow.com 164

28. De chica solía hacerse la ropa con las cortinas de su mamá. A los 12 años estudió durante dos años corte y confección.

29. "No estoy ni en contra ni a favor de los piqueteros, estoy a favor de la protesta real de los que necesitan, y en contra absolutamente de la violencia, tanto de la policía como de los quilomberos. La realidad es que hay mucha gente que no tiene nada de nada y la única forma es salir a la calle y armar quilombo. ¿De qué se asustan? ¿Soy de izquierda? Sí. (Revista Ahora, diciembre de 003).

30. Una tía que “la pasó muy mal en la dictadura” le inculcó algunas de sus ideas políticas. Ella le regaló Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. El libro le trajo algunos problemas en la escuela “porque mi realidad histórica era muy distinta de la historia oficial”.

31. Para su papel en la novela “El deseo” se preparó aprendiendo trapecio fijo, trapecio a vuelo, cuerda liviana, aro y acrobacias combinadas. Tomaba clases de tres horas diarias.

Natalia Oreiro y Facundo Arana: "Muñeca Brava"

32. Por su disco “Tu veneno” fue nominada al Grammy como Mejor Artista pop latina.

33. Su pelo fue objeto de múltiples transformaciones. De melena larga castaño natural, pasó al pelirrojo, al chocolate, al negro y también pasó por el rubio. Osciló entre rulos salvajes y lacios extremos. Adoptó un flequillo Betty Page que solo podía quedarle bien a un rostro como el de ella.

34. En Inconquistable corazón los protagonistas eran Paola Krum y Pablo Rago. Ella hacia el papel de una alumna que aunque no hablaba tenía continuidad. En esa época tuvo que soportar burlas o apodos despectivos como “uruguaya bruta”.

35. A la semana de estar en la Argentina se puso de novia con Pablo Echarri. La relación duró siete años.

Apenas llegó a Buenos Aires comenzó un noviazgo con Pablo Echarri

36. De los temas de Divididos elige Pepe Lui y Spaghetti (del rock).

37. En 2003 realizó 30 conciertos por el interior de Rusia donde la aplaudieron 12 mil personas, promedio, en cada show. En 2005 vivió dos meses en Moscú donde grabó Al ritmo de tango, una miniserie sobre la mafia, de 12 capítulos. Allí, además, aprendió a bailar tango con un profesor… ruso.

38. Hasta el año 2005 no tenía celular, tampoco dirección propia de mail. “Ni siquiera sé encender una computadora. Soy un cero en tecnología. Jamás puedo leer los manuales”. Tenía registro pero no manejaba porque no tenía auto. Mientras vivió en Palermo prefería moverse en bicicleta.

39. Le encanta cambiar los muebles y modificar el tono de las paredes. En su casa de Palermo las paredes estaban pintadas de rojo, turquesa y verde.

40. Los fines de semana solía agarrar los clasificados del diario papel. Llamaba a cualquier cosa que le resultaba interesante, por ejemplo, un campo lejos. No lo hacía para comprarlo sino porque le resultaba divertido. Eso sí siempre se cambiaba el nombre.

“En Rusia se vio primero Ricos y famosos pero fue sin dudas Muñeca Brava que se vendió a 90 países la que me permitió saltar fronteras”

41. “Necesito estar mucho en silencio, en contacto con la naturaleza, es algo que me descarga y siento que me hace feliz”.

42. Aunque es uruguaya no toma mate es “adicta” al café con leche. “Los mejores recuerdos los tengo de chica cuando me hacían el desayuno para ir a la escuela: un tazón viejo con café con leche y pan adentro que me preparaba mi abuela”.

43. “De chica volvía locos a todos. Era hipérkinética, tocaba todo. Siempre era ‘lo que hizo Natalia’, ‘Natalia es terrible’”. En el casillero de conducta del boletín siempre le ponían “conversadora y dispersa”. (Revista Viva, septiembre de 2005).

44. A los 16, con permiso de sus padres se instaló en Buenos Aires. Vivía en Güemes y Gurruchaga, en una habitación de servicio que le alquilaba a Alicia, una señora de 70 años, que era conocida de su representante. Apenas pudo vivir sola se alquiló un departamento en Constitución por el mismo precio de la pieza.

45. Instalada en Buenos Aires viajaba todos los fines de semana a Montevideo. Tenía ahorros gracias a que había vendido el auto ganó en el concurso de Paquita de Xuxa.

Junto a Xuxa, ayer y hoy

46. Aunque fue elegida como Paquita nunca trabajó con Xuxa. Su contrato se terminó cuando la rubia brasileña tuvo una hernia de disco.

47. “Disfruto de estar en mi jardín. Puedo pasar horas arreglando las enredaderas o podando lo rosales. Me molestan los ruidos, por eso me fascina estar en silencio, descalza, mirando el verde. Me encanta la jardinería. Me gustan los bulbos, pero entre que los plantás y sale el primer brote pueden pasar años. Las flores que más me gustan son las orquídeas, tengo 25 tipos distintos”. (Revista Gente).

48. “Me parece que no existe la cosa como la “fórmula del éxito” solo te queda la tranquilidad de elegir desde el corazón y el compromiso”. (Revista Luz, enero 2008).

49. “Yo soy una mujer altamente optimista: siempre confío en que vamos a salir adelante, en que se pueden hacer cosas para educar, informar y mejorar, pero a veces la realidad es muy chocante. Ojo que también hay mucho de psicosis. De vez en cuando me pregunto: ¿y si intentamos tirar desde los medios un poquito de buena onda”. (Revista Luz, diciembre de 2008).

50. De gira por Israel y de repente de una puertita del aire acondicionado del hotel salieron dos nenas. Estuvieron escondidas seis horas con tal de verla.

Este año, Oreiro tuvo que frenar el proyecto de la película de Santa Evita que retomará las grabaciones recién en marzo de 2021.

51. Después de estar cuatro años de gira como cantante decidió rescindir su contrato musical. “Me había convertido en una pop star. Nunca quise ser eso, siempre fui una actriz que cantaba”.

52. Le encanta andar descalza y por eso, reconoce que tiene los pies llenos de callos. “Sé que es un asco, ya no me pincha nada”. Tampoco se hace las manos y suele andar sin maquillaje.

53. "De chica yo era muy odiada, la antítesis de lo popular. Ya desde los doce trabajaba en televisión. Además pasaba otra cosa: mi mejor amiga, Rosita, era por lejos la más linda del Liceo e íbamos juntas a todos lados. Imaginate la dupla: la bomba del colegio y la que salía en tele, nos transábamos a todos, no quedaba títere con cabeza. (Revista Luz, julio de 2010)

54. En su primera cita, Pablo Echarri le dijo que la pasaría a buscar a las 10 de la noche. Llegó una hora y media tarde a bordo del Fiat 128 del papá. “No podía creer que un chico me dejara plantada. Estaba totalmente indignada”.

55. Fanática del conde Drácula, de gira por Rumania visitó el castillo en Transilvania. Gracias a su carisma le dejaron que se metiera en su cama, algo que no permiten a ningún visitante.

Camaleónica se atreve a cambios drásticos en el pelo

56. “En muchos momentos quisiera no ser una personalidad famosa. Pero de poder elegir uno, quisiera ser María Pérez cuando voy al ginecólogo”. (Diario La Razón, noviembre 2001).

57. “Cuando salgo a la calle me predispongo a que me saluden y me paren. No tiene sentido hacer televisión y no esperar que te hablen como si fueras la prima”. (Diario Perfil, mayo de 2007).

58. “Tengo un trabajo precioso, extraordinario, pero soy una persona ordinaria. La exposición porque sí es una droga muy dañina, te fagocita. Yo no quiero ser un personaje. Cuando termino de trabajar necesito sacarme el maquillaje, quedarme en patas. Creo que logré un equilibrio”. (Clarín, febrero de 2009).

59. Cría a su hijo, Merlín Atahualpa, sin acceso a las nuevas tecnologías. “Fue un poco por lo que nosotros le propusimos y en gran medida por lo que él eligió. Le damos las opciones que creemos que le pueden hacer bien y él va eligiendo. Ata es un niño que aprendió a caminar en el campo. Nosotros tenemos una casa en Carmelo y pasamos mucho tiempo ahí”, contó en el programa de Verónica Lozano.

60. “La gente quiere que siempre seas la misma. Cuando algo funciona tiene terror de que cambies. Y uno tiene que volar, tiene que cambiar”. (Revista Caras, diciembre de 2004).

