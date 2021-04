La furia de Florencia Peña contra los haters que la acusaron de contagiar a sus hijos de coronavirus

Con un mensaje en su cuenta de Twitter, este domingo, Florencia Peña confirmó que ella y sus hijos dieron positivo de coronavirus .“Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de COVID”, anunció la actriz y conductora, madre de Juan, Felipe y Tomás. Y luego aseguro: “Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos”

Por este motivo, Florencia, que se encuentra en su hogar junto a su familia, no estará al frente de su ciclo Flor de equipo (Telefe, lunes a viernes a las 11.30). Sin embargo, la artista realizó esta mañana una fuerte publicación haciendo referencia a los distintos mensajes negativos que recibió de los haters tras confirmar que contrajo el virus. Al parecer fue señalada por parte de sus seguidores como “la responsable” de transmitirle la enfermedad al resto de su familia.

“Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy culpable por ir a trabajar y no por mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagie porque soy peroncha con sobre. ¿Entendí bien?” , escribió enfurecida en sus redes sociales. El posteo alcanzó en pocos minutos innumerables respuestas a favor y en contra de la actriz

El tuit de Florencia Peña

La conductora de Flor de Equipo también pasa una difícil situación debido a la enfermedad de su madre, quien tenía una operación programada en el Sanatorio San Lucas, de San Isidro. Pero la misma fue cancelada tras la resolución del gobernador Axel Kicillof de suspender cualquier cirugía y atención de patología que no sean urgentes, para privilegiar la atención a pacientes con coronavirus.

“Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo”, escribió la actriz y conductora en sus redes sociales.

“Mi vieja tiene 78 años. Su médico está haciendo lo posible porque atiendan su pedido. Mi hermana y yo haremos lo mismo. Dejen de mandarme trolls porque esto es parte de la mierda q estamos viviendo. Se empieza a elegir entre lo urgente y lo importante. Y no distingue color político”, amplió la artista en Twitter.

“Venimos de una grieta compleja, pero con el tema de la pandemia esto me da tristeza”. Y agregó: “Siento que en este punto deberíamos estar todos del mismo lado, cuidando la salud. Es momento de cuidarse. Podemos debatir después. No puedo entender tanta falta de empatía. Sin salud no hay nada”. Por último, consideró que la situación sanitaria será peor “porque el pico todavía no llego”. “Entonces, nos preocupa eso. Y no es la única paciente que le pasa”, concluyó.

