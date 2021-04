La confesión de Adriana Salgueiro sobre su paso por Corte y Confección: “No la pasé bien”

Adriana Salgueiro contó que no la pasó bien en "Corte y Confección" (Video: "Jubilados TV" - A 24)

El paso de Adriana Salgueiro por Corte y Confección no fue el más feliz. En marzo, cuando fue eliminada del ciclo conducido por Andrea Politti luego de perder frente a Pachu Peña, dejó entrever que no tenía ningún interés en volver si se daba una revancha. “La pasé divino, me encantó, me encantaron todos los compañeros espectaculares, divinos ustedes también, los especialistas que me enseñaron un montón, pero hoy te digo no sé. El día de mañana vamos a ver, hay que vivir el día a día. Gracias a todos, ustedes me enseñaron un montón, los quiero mucho”, dijo antes de abandonar el certamen.

Sin embargo, ahora la actriz dio una entrevista con Andrea Falcone en Jubilados TV, por A24, y dejó claro que no fue de las mejores experiencias que tuvo en televisión. “No la pase bien, porque yo me lo tome en serio y yo soy muy exigente conmigo misma. Cuando escuchaba las devoluciones que me hacían, que me parecían sumamente injustas, en vez de reírme como diciendo ´que me importa lo que estás diciendo´ o de reaccionar como mucho lo hacen para permanecer en el reality, porque eso es un reality en definitiva, yo me quedaba callada y sufría”, expresó. Y agregó: “¿A esta altura con todo lo que me pasó voy a sufrir? ¡No! Mejor que me fui. Me tenía que ir, no estaba bueno quedarme ahí porque no me estaba haciendo bien a mí”.

Por último, detalló: “Al principio cuando salí y hacía entrevistas estaba enojadísima decía ´no, porque me faltaron el respeto´ y después me di cuenta que no, que la equivocada era yo que no entendí el juego”.

Adriana Salgueiro y Alejandro Arellano llevan 24 años juntos

Por otra parte, también se refirió a su postura frente al feminismo y el cambio que hubo en este sentido. “El humor cambió, ahora con el tema del feminismo hay un montón de sketches, un montón de chistes que no podrían ir. Porque nuestra época estaba naturalizado de una manera en que, te soy sincera, a mí no me ofendía que me dijera que estaba inda o que tenía buen cuerpo, era normal. Pero ahora obviamente no, las cosas fueron cambiando, las mujeres fuimos ocupando otros lugares y ahora hay que ir adaptándose. Ojo que para mí es difícil también esta nueva era”, explicó.

En ese sentido, aclaró: “Lo que a mí me molesta es el fundamentalismo. En el caso de nosotras las mujeres con el feminismo me parece maravilloso que peleemos por un lugar, en cobrar lo mismo laboralmente, en que no haya acoso ni abuso de poder. Todo eso me parece bárbaro, ahora el extremo a que si un hombre le abre una puerta a una mujer esta le dice ´que te pasa, te pensas que no lo puedo abrir sola´ es mucho”.

En el plano laboral, Salgueiro continúa con su programa de radio Esplendidos e Infidentes que se emite por la 990. En lo que respecta a su vida personal, tras 16 años de pareja, en 2013 se casó con Arellano, con quien sigue unida hasta el día de hoy. En aquel momento, el productor había llegado con la propuesta de matrimonio y la fecha, 13 de junio, en la que debían pasar por la Iglesia San Benito. Y ella no le pudo decir que no. “Cuando recibí los papeles sentí que algunas cosas de la vida me las había salteado. A la maternidad llegué tarde, pero al casamiento no y eso está buenísimo”, había confesado la actriz en aquel momento.





