El actor Osvaldo Santoro será el vicepresidente de Radio y Televisión Argentina

Osvaldo Santoro será vicepresidente de RTA

El prestigioso actor Osvaldo Santoro, con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, será el vicepresidente de Radio y Televisión Argentina luego de la renuncia de Eliseo Álvarez. El anuncio lo hizo la periodista Rosario Lufrano, presidenta de la empresa estatal que tiene a su cargo la gestión de Televisión Pública, las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior y Canal 12, Televisión Regional de Trenque Lauquen.

Con una vida ligada al arte y la cultura, Santoro atesora una extensa y rica trayectoria, con actuaciones en más de veinte obras cinematográficas, más de treinta obras de teatro e innumerables ficciones en televisión. Ganó numerosos premios por su labor, como el Martín Fierro de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiodifusión Argentina-por su labor como el Comisario Inspector Chape en Poliladron-, el Carlos Carella de la Asociación Argentina de Actores, el Pablo Podestá del Senado de la Nación y el premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Puerto Madryn. Además, fue reconocido con el premio Arturo Jauretche a la Cultura Nacional en 2012 y distinguido como personalidad destacada de la Cultura de la Provincia de Buenos Aires.

Osvaldo Santoro en escena junto a Claudia Lapacó

Santoro es también profesor Nacional de Arte Dramático –escuela en la que egresó en 1974, becado como mejor egresado–. También escribió diversas obras, entre las que destacan la novela Cementerio de Caracoles y el guión para cine, el libro de Ya pronto una sombra serás, de la serie Poliladron y su versión en cine. Escribió además los cuentos Y quién sabe amor lo que pasará; La Amenaza; Primavera en Mataderos, Un viaje desprolijo, La agonía, De rodillas y El instante tan deseado; y es coautor de la obra teatral Pequeños fantasmas.

Actualmente, es secretario general de la Sociedad Argentina de Gestión del Autor Intérprete (SAGAI), organización que nuclea a actrices, actores, bailarines y bailarinas y trabaja por la protección de sus derechos intelectuales. Hace un año, cuando la cuarentena era una novedad y las restricciones para la industria del espectáculo eran una realidad, circuló un video de la entidad para pedir que se respete el derecho de propiedad intelectual, un ingreso de suma importancia para ellos en medio de aquel contexto, que más allá de las ocasionales aperturas sigue siendo una amenaza.

Osvaldo Santoro es Secretario General de SAGAI

Reconocidos actores como Laura Azcurra, Mercedes Morán, Violeta Urtizberea, Diego Peretti y Juan Minujín participaron de la filmación y Osvaldo Santoro en su rol de secretario general de la asociación, pidió que los canales de aire emitan ficciones nacionales. “ La tienen grabada y no es ningún gasto para las emisoras, que tienen éxitos que fueron enormes y algunos los van a repetir, inclusive Los Simuladores, que va a ser un éxito. Eso nos permitiría a nosotros repartir a los actores, y nos daría una tranquilidad porque la plataforma web no paga”, explicó por entonces Santoro en diálogo con Cecilio Flematti por Radio Rivadavia.

En televisión, además de Poliladron, el actor se destacó en tiras como De fulanas y menganas, RR DT, Campeones de la vida, Costumbres argentinas, Los secretos de papá y Ciega a citas. En teatro, protagonizó las obras Puesta en claro, Molino Rojo, Memorias del Infierno, almas gemelas, y Una pasión sudamericana; además de clásicos como Hamlet, Barranca abajo y En la pantalla grande, se lo vio en Buenos Aires me mata, Alguien me está mirando, Lugares comunes y El faro de las orcas. En su biografía de Twitter se define como “Actor. Escritor. Ex Concejal de Tres de Febrero. Amo a Racing. Secretario General de SAGAI. Personalidad destacada de la Cultura en Prov. Bs As 2018″.

