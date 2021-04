Hernán Drago no pudo contener las lágrimas al leer una carta que le enviaron sus hijos: “Los amo, gracias”

La emoción de Hernán Drago el leer una carta de sus hijos (Video: "Bienvenidos a Bordo", ElTrece)

Siempre se lo consideró un tipo tranquilo y familiero. De hecho, luego de separarse de Bárbara Cudich tras dos décadas de matrimonio, Hernán Drago decidió seguir conviviendo con su ex durante toda la cuarentena dictada por la pandemia del coronavirus, para así poder seguir en contacto con sus hijos, Luka y Lola. Y dejó en claro que los chicos son su prioridad. Por eso, era de esperar que el modelo se conmoviera hasta las lágrimas al leer una carta con la que sus herederos lo sorprendieron durante la edición de este viernes de Bienvenidos a Bordo, por ElTrece.

A pedido de Guido Kaczka, el conductor del ciclo, Drago fue a buscar un sobre en color dorado que había escondido detrás la puerta que tiene asignada en el programa. Y, aunque al principio dudó sobre su contenido, quizá temiendo que fuera algo relacionado a su supuesto romance con Celeste Muriega, apenas vió el encabezado de la misiva experimentó un nudo en la garganta. “Hola pa”, decía el mismo.

Entonces, el modelo decidió leer la carta en voz alta, que por momentos se escuchaba entrecortada por la emoción. “Queríamos aprovechar este espacio tan lindo para poder recordarte lo importante que sos para nosotros y qué tanto te amamos. Primero, antes que nada, agradecerte por todo lo que hacés por nosotros, por cumplir nuestros caprichos y ser un padre tan presente. Sabés que para nosotros eso es lo más importante, sabiendo lo ocupada que es tu vida y más últimamente, cada espacio libre que tenés elegís disfrutarlo con nosotros”, empezó diciendo.

Hernán junto a sus hijos

Y continuó dando a conocer las palabras de sus hijos: “Queríamos dejarte en claro que hoy nosotros somos como somos porque toda la vida tuvimos un papá ejemplar. Siempre nos educaste de la mejor manera y nos enseñaste. Lo que más resaltamos son las ganas que le ponés a todo y eso nos lo contagiaste junto con el respeto y las ganas de triunfar. Te amamos muchísimo, pa. Vamos a estar siempre agradecidos y en deuda con vos, porque lo que hacés e hiciste vos no lo hace cualquier padre. Luka y Lola”.

En ese momento, Drago tuvo que hacer un esfuerzo inocultable por contener el llanto. Y, con los ojos totalmente empañados, miró a cámara y se dirigió a sus chicos diciendo: “Los amo, hijos. Los amo. Gracias”. En ese momento, al ver la reacción de su colaborador más preciado, Kaczka señaló que había quedado “fuera de juego”. Pero destacó lo lindo que era verlo en esa situación.

Desde hace unos meses, se había comenzado a hablar de comienzo de una relación sentimental entre el modelo y Muriega, su actual compañera de programa. Sin embargo, con el correr de las semanas la historia se enfrió. Y hay quienes aseguran que esto ocurrió, justamente, porque Drago pretendía que el romance no saliera a la luz para preservar a sus hijos.

“Si aparece alguien en un futuro no inmediato, sería genial. Pero yo no sirvo para estar ocasionalmente con una persona, así porque sí. Necesito sentir algo y que me guste en varios aspectos. En ese sentido, no me dejo correr ni presionar por nadie. Yo con el paso del tiempo trato de aprender de la vida y no calentarme como lo hacía a los dieciocho años. Sinceramente, tengo la oportunidad de estar con muchas mujeres, una noche con cada una. Pero eso no me llena. Y menos en este momento”, había reconocido Drago a poco de haberse separado en una entrevista con Teleshow.

