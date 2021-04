Cajera de supermercado en Nueva Zelanda, padre perdido y encontrado y un tatuaje que dice “postre”: 43 frases y anécdotas poco conocidas de Jimena Barón

(Crédito: Santiago Saferstein)

1. Empezó teatro los 9 años. Antes ya había hecho básquet, taekwondo, crochet, cocina y hasta patinaje sobre hielo.

2. La primera vez que se subió al escenario fue en una obra de teatro para el colegio, dirigida por Claudio Hochman, que ya era muy conocido y la escuela lo había contratado.

3. Hacía tres meses que estudiaba teatro cuando se presentó en un casting de 500 chicas para la película El faro, protagonizada por Ricardo Darín. Obtuvo el personaje de Aneta.

4. Su mamá es una gran baterista y también toca el piano. Su abuela actuaba y hacía fotonovelas. En los asados familiares siempre se tocaba el piano o la guitarra.

5. A los 17 vivió un año en Nueva Zelanda y viajó tres meses de mochilera por Asia. “Me fui para sentirme normal, para sentir que era como mis pares, como la gente de mi edad. Aparte, a los 16, me había ido a vivir sola y siempre me había ido bien”.

Luego de participar en tres "Bailando por un sueño" será jurado en "La Academia"

6. Para mantenerse trabajó de cajera en un supermercado y limpió cuartos de hoteles. Con el idioma no tuvo problemas ya que habla muy bien inglés.

7. Su mamá le solía repetir: “Si sos feliz, tenés razón”.

8. Su bisabuela Betty era de San Emilio, un pueblo cerca de Los Toldos. “Nosotros nos tomábamos el tren que tardaba como 10 horas e íbamos con mi abuela Beba y mi hermano. A la mañana dejábamos la lechera de vidrio en el jardín delante de la casa, con la plata abajo. El lechero venía, agarraba la plata y llenaba la jarra de leche. Esa leche se hervía y quedaba una tapa crema, una nata que era tan natural, que con mi hermano nos matábamos por tomarla con chocolatada, pan y manteca. Es un lugar de paz que recuerdo con mucho amor”, contó en Morfi, todos a la mesa.

9. Los vecinos de San Emilio recuerdan que ya se percibía su inclinación por actuar porque en las noches de verano improvisaba obras de teatro. Ella era la protagonista y directora y su hermano, primos y vecinos personajes secundarios. Jimena armaba la obra en el porch de la casa de su bisabuela. Ponía una lona de telón y sillas como butacas. Por la tarde pasaba por la casa de los vecinos para invitarlos a la función.

10. No terminó el secundario. Le falta quinto año.

11. Su papá se fue del hogar cuando ella tenía cuatro años. “Un día me levanté y él ya no estaba. No hubo ninguna charla ni con nosotros ni con mi madre. No fue muy amigable”.

"Con mi papá tuvimos una relación terriblemente honesta"

12. A los 15 años decidió buscarlo. “El Día del Padre, estaba sola en la casa de mi vieja y sentí que lo extrañaba. ‘Qué ganas de tenerlo’, pensé. Y ahí dije: ‘Ya fue. ¿Por qué no lo busco yo?’. Fue así que llamé a mi abuela, porque no tenía ni su número de teléfono”.

13. Al encontrarlo su padre le explicó las razones de su abandonó “No estaba bien. Tenía problemas, era un tipo muy enquilombado y tenía adicciones. Me planteó que su escasa demostración de cariño había sido retirarse porque sentía no iba a suceder nada bueno con él a su alrededor. Me dijo también que sintió que nos arruinó la vida cuando nos abandonó”.

14. Su mamá rearmó su vida y comenzó una relación con José, el padre de su hermana menor, Isabel. Según contó su hermano Federico “Era policía y lo mataron en un tiroteo. Estaba retirado pero tenía negocios y fueron a robar tres tipos. En medio del tiroteo, murió”.

15. “Soy muy exigente con los demás y conmigo misma. El trabajo es un área en donde las cosas funcionan como funcionan por cómo soy de exigente. Yo hago todo y controlo todo, porque cuando dejo de hacerlo las cosas no salen igual y no tienen mi sello. Si trabajo de lunes a lunes, dieciséis horas por día, es porque pretendo que las cosas salgan de determinada manera. Pero sí, soy brava. En el laburo se justifica un poco que ande marcando roles”. (Viva, enero, 2020)

16. Aunque no es católica cree en Dios, en San Expedito y en la Virgen de Guadalupe. “Pero son como amigos. Todos los días pido ayuda, puteo, digo que no entiendo, de todo. Tipo una charla más ordinaria, y a veces me contestan”.

17. Le gusta ir al supermercado y tomarse su tiempo, también ir al Barrio Chino a comprar semillas y productos que le dan curiosidad.

"Soy una mina sin filtros, digo lo que pienso"

18. “Me atrae y me enamoran mucho las falencias y las vulnerabilidades de la gente, tanto en las parejas como en las amistades. Las personas rotas me parecen atractivas”. (Viva, enero, 2020).

19. Adrián Suar la llamó después de verla en El faro. Le dijo que en por el momento no tenía ninguna propuesta concreta, pero que admiraba mucho el trabajo que había hecho. “Yo le dije con mucho respeto que no quería trabajar en cualquiera de sus proyectos, que me había encantado conocerlo, pero que yo estaba interesada únicamente en Gasoleros. Mi mamá me pellizcó debajo del escritorio, debo tener la marca todavía”

20. Suar le propuso entrar a Gasoleros por unos capítulos. Al final se quedó los dos años que duró el programa.

21. Por su actuación en la ficción de Pol-ka ganó un Martín Fierro en la categoría de Mejor Actuación Infantil. Es el único que ganó a pesar de haber sido nominada en otras cuatro ocasiones.

22. “A los 10 empecé a trabajar en tele con Gasoleros. En esa época nadie defendía los derechos del niño y llegué a grabar 11 horas por día. Mi mamá, que tenía otros dos hijos, me compró un celular ladrillo porque no podía estar tanto tiempo en el estudio conmigo. Detrás del teléfono, yo tenía pegado el teléfono de la remisería; entonces, le pedía a Juan Leyrado o a alguno de mis compañeros que llamara. Recién siendo más de grande registré que era una carga importante”. (Viva, enero, 2020).

Siempre activa en redes llegó a tener seis millones de seguidores en Instagram (Foto: Twitter)

23. Barón es el apellido de su mamá. “La que me bancó a full con el tema de la película, con el laburo y con todo era mi mamá. Fue una manera de agradecerle y que quedara su nombre con la peli”.

24. Participó en tres ocasiones en Bailando por un sueño: 2011, 2015 y 2016.

25. En 2012 se enamoró Daniel Osvaldo. El futbolista jugaba con unos hilos sueltos de su pantalón mientras lo entrevistaban en el programa Pura Química. El conductor del ciclo Germán Paoloski y la conductora Eugenia Tobal fueron los encargados de conectarlos.

26. La historia comenzó por chat y a los diez días, Osvaldo voló desde Italia para verla dos días y volver a su rutina en Europa. A principios de 2013, Jimena decidió renunciar a su trabajo en la telenovela Sos mi hombre para mudarse a Italia con él, que por entonces jugaba para el club AS Roma.

Jimena y Daniel Osvaldo tuvieron un acercamiento durante la cuarentena por el coronavirus, pero, finalmente, la actriz decidió irse de la casa del futbolista. 164

27. El 9 de marzo de 2014 fueron papás de Morrison. En sus redes ella anunció: “El día mas hermoso e inolvidable de mi vida. Nació nuestro hijo Morrison, te amo amor de mi vida Danistone. Te amo hijo. Inexplicable”

28. La actriz había planeado un parto en su casa. En ese momento vivía en Inglaterra, pero en una zona apartada. Las clínicas no la convencían y decidió un parto domiciliario.

29. “Tenía clases de pintura, de respiración… Entré como en todo un mambo hippie chic. Era como una movida parir así. Entonces, cuando yo estoy re tranquila, Daniel termina de armar la cuna con sus propias manos, el cuarto, todo. Ya me quedaba como el mes de estar tranquila, esperando que naciera, viene Daniel y nos dice: ‘Nos tenemos que ir’”, contó sobre la experiencia en la revista Para Ti.

30. A Osvaldo lo habían echado del club inglés y contratado en la Juventus de Italia. Jimena le dijo: “‘Te acompaño con la mejor, pero vienen las parteras’. Así que vino una de ellas que nunca había viajado en avión en su vida ni había dejado a sus hijos. Así que vino todo el mundo: el marido de la partera, los hijos de la partera… Se hospedaron en un hotel cerca de casa, olvídate.”

31. “Por ley además debí contar con dos parteras italianas por ley, y un pediatra italiano. Terminé pariendo en español con Daniel, en inglés con mi partera, y en italiano con las otras. Fue bizarro pero recuerdo a cada uno en su idioma decirle lo que me estaba pasando. Fue un poco largo porque Morrison tenía doble vuelta de cordón y no bajaba. Pero salió todo bárbaro.”

Suele compartir imágenes y anécdotas con su hijo, Momo

32. La familia retornó a la Argentina a principios de 2015, cuando el jugador firmó con Boca Juniors; en mayo de ese mismo año, se separaron.

33. Lo volvieron a intentar en marzo 2016, a pesar de las denuncias de violencia verbal y de que se destaparon infidelidades por parte del jugador. La reconciliación duró dos meses.

34. A mediados del siguiente año, Jimena debutó como cantante con “La Tonta”, un tema propio donde hacia catarsis sobre su relación con Daniel Osvaldo.

35. A mediados de 2016 inició un romance con el tenista Juan Martín del Potro. Luego de casi dos años de relación se distanciaron porque decidieron priorizar sus proyectos profesionales. “Le dije ‘yo me separo de vos y vos sos Top 3 del mundo y así pasó’”, contó en la mesa de Mirtha Legrand.

La actriz acompañó a Del Potro a algunos torneos internacionales y vacaciones

36. “Si entro en esa del evento, la foto, estar en la revista, en el prime time de El Trece, no me aguanto a mí misma. No me soporto. Y digo, si no me aguanto yo, no me quiero imaginar la gente”. (Planeta urbano, enero, 2013).

37. En Sos mi hombre encarnó a Rosa, una boxeadora. Para eso debió pasar de rubia a morocha y sacarse el acento porteño. Durante un mes entrenó boxeo, doble turno en un gimnasio de Munro.

38. En 2011, mientras participaba en Bailando fue enviada directamente al duelo telefónico por no presentarse a la gala debido a un cuadro de neumonía bilateral y anemia. Fue eliminada junto a Zaira Nara por Larissa Riquelme.

39. Fue elegida por Carlos Baute para el videoclip “Tu cuerpo bailando mi cuerpo”.

Con "La cobra" superó las 20 millones de reproducciones en YouTube (GM Press)

40. Ama la música. Charly le parece un talentoso y la Bersuit y Cerati “tienen cosas copadas”. En una época siguió a Los Piojos y fue fan de Justin Timberlake. Si tiene ganas de llorar escucha Coldplay.

41. Estaba en Uruguay cuando una mujer le pidió hacer un video juntas. “Le mando un beso al marido y ella le dice: ‘Para vos Ricardo, te querés morir que la tengo acá al ladito a Jesica Cirio’”.

42. Se hizo varios tatuajes aunque reconoce que con uno escrito en chino la estafaron. “Me chamuyó el de la Bond. Fui a China el año pasado y me dijeron que me tatuaron ‘postre’”.

43. “Vivo la vida sabiendo cómo contestar. Porque la regla de esto es: el que se enoja pierde. Eso me lo dijo alguien que quiero mucho y me tatuaría esa frase”. (Watt, abril, 2017).

"Te enamorás de quien te enamorás. El amor no se elige".

