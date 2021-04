Quién es la primera argentina invitada por Jimmy Fallon para dar un show en su clásico programa

Nicki Nicole

La cantante rosarina Nicki Nicole anunció en sus redes sociales que el próximo 27 de abril brindará un show en The Tonight Show, el popular programa de Jimmy Fallon. De esa manera, será la primera argentina en presentarse en el ciclo más visto de la televisión en los Estados Unidos.

“¡Gracias @jimmyfallon por invitarme a ser parte de @fallontonight! Estaré cantando #WapoTraketero, la canción que me trajo hasta acá. Gracias @lunay por acompañarme”, escribió la joven de 20 años en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene ocho millones y medio de seguidores. Allí, además de compartir la foto de la promoción de su participación adelantó que se presentará junto a Lunay, cantante puertorriqueño que también tiene 20 años. “La vamos a romper”, auguró la rosarina.

“Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo”, agregó celebrando su reconocimiento y el de sus colegas en el exterior. Por estos días, Nicki Nicole -que en agosto cumple 21 años- se encuentra en Miami. Según el contenido que publica en sus redes sociales, se la vio acompañada por el productor Bizarrap -con quien lanzó Wapo Traketero-, también por el influencer Santiago Maratea y la actriz y cantante Lali Espósito.

El anuncio de Nicki Nicole en su cuenta de Instagram sobre su participación en "The Tonight Show"

Nicole Cucco -tal es su verdadero nombre- saltó a la popularidad en abril de 2019 cuando se lanzó como cantante con Wapo Traketero, su primer single con el que superó las 15 millones de reproducciones en YouTube y alcanzó casi ocho millones en Spotify en tiempo récord. “Al principio tenía miedo de perderme en un personaje y darme cuenta de que la persona que era se fue con ese personaje que algún día quise ser. Me alejé mucho de mis amigos y familia porque empecé a viajar y tenía miedo de volver y que me digan que estaba cambiada, porque ya no me encontraba mucho conmigo. Estaba siempre pensando en que el personaje podía dar más o podía hacer otra cosa. Pero por suerte siempre tengo a las personas necesarias al lado para bajar a tierra y enfocarme”, dijo la cantante a Teleshow en una entrevista íntima en julio pasado.

Según contó, la joven realizó la secundaria en Gurruchaga, un colegio de Rosario. Allí, se orientó en arte y notó que “eso era lo que quería hacer”. “Más allá de lo que nos enseñaban, los profesores nos daban valores y lecciones de vida: hablaban de cumplir lo que soñás más allá de lo que quieras hacer. Y eso me motivó, me llevó a estar segura de lo que quiero ser. Lo que pude desarrollar ahí fue la comunicación hacia la otra persona. Yo era una persona mucho más cerrada, tímida. Pero aprendí a ser más abierta a la opinión del resto y a poder charlar con el otro respetando su opinión”, recordó Nicki por aquel entonces.

De la mano del productor Bizarrap

En 2020, recibió dos premios Spotify Awards, un Quiero y también fue nominada en los MTV Europe Music Awards y en los Grammys Latinos. En febrero pasado, fue reconocida como la Artista Revelación Femenina del año en los Premios Lo Nuestro.

Luego de que Nicki Nicole anunciara en las redes sociales que realizará un show musical en el programa del comediante Jimmy Fallon, de inmediato sus fanáticos convirtieron su nombre en TT (Trending Topic) en Twitter.

Jimmy Fallon, conductor estrella de The Tonight Show

The Tonight Show se emite en el horario central de la pantalla de los Estados Unidos y es uno de los late night más importantes que se destaca por sus shows musicales y por allí han pasado populares artistas como Madonna, BTS, Childish Gambino, Justin Timberlake, Bad Bunny, entre otros.

La presentación de Nicki Nicole en The Tonight Show se verá en la Argentina la medianoche del 4 de mayo por OnDIRECTV (canal 201 & 1201). Es decir, una semana después de su participación en los Estados Unidos.

