El hermano del actor que hizo de Luis Miguel en la serie ahora es el hermano de Luismi en la nueva temporada: “Entré por un casting”

Axel Llunas contó cómo llegó a la nueva temporada de Luis Miguel, la serie (Video: "Mamás Felices", UCL Televisión, canal 567 de Flow)

Desde su estreno el último domingo, la segunda temporada de Luis Miguel, la serie sigue generando furor entre los fans, quienes se vuelcan a buscar cada detalle tanto en la biografía del cantante como sobre el armado de esta ficción. Y en ese plan, aparece una curiosidad en el casting: el español Axel Llunas -hermano de Izán, quien hizo de Luis Miguel de chico en la primera temporada- interpreta a Sergio Basteri Gallego, el hermano menor del intérprete de “Hasta que me olvides”.

“Estoy muy contento y a la vez, muy nervioso, porque bueno, después de haber grabado y el esfuerzo que hemos metido, da su fruto”, dijo el pequeño Axel, de 12 años, en una entrevista con el programa Mamás Felices (UCL Televisión, canal 567 de Flow). Desde Ibiza, España, habló por videollamada y estuvo acompañado de su padre, Marcos Llunas, hijo del popular cantante Dyango.

“Es todo un honor interpretar a Sergio Basteri Gallego. Y estoy super feliz porque antes ha salido mi hermano. Es una suerte que hemos tenido los dos de salir en esta serie, tan importante, de Netflix”, dijo Axel.

Axel Llunas interpretando a Sergio Basteri Gallego en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie

Del programa participa como columnista Lucía Miranda, viuda del manager Hugo López: “Lo escucho y recuerdo cuando Sergio llegó a mi casa, que lo fueron a buscar, que estaba con los tíos. Así hablaba Sergio cuando tenía, 10, 11 años y realmente me emociona, porque era un chico que llegó a mi casa y me enseñó a jugar al billar. Jugaba muy bien”, dijo Miranda, visiblemente emocionada. “Lo fuimos a buscar porque a Sergio trajeron acá para después mandarlo a Boston a estudiar. Llegó y nos enseñó de todo. Lo escucho a él y es como si lo estuviera escuchando a Sergio”, remarcó Miranda.

Sobre su camino como actor, Axel contó que en Ibiza asistía a “una escuela de teatro. Iba ahí y me preparaba, llevaba 4 o 5 meses. Después, cuando llegué a México para grabar, me pusieron una profe particular que me ayudó mucho, porque era muy buena”. Además contó que llegó a la serie luego de un casting: “En España hice un casting cantando pa’ que vieran como soy, cómo canto y cómo me veo”. Y aunque no puede revelar demasiados detalles sobre la grabación de la serie, Axel admitió que para parecerse más a Sergio Basteri “me tuve que oscurecer un poquito el pelo”.

“Por mi parte, tener a un hijo que hizo a Luis Miguel y a otro hijo que está en la serie, es una locura, una cosa maravillosa poder estar apoyando a mis hijos”, dijo Marcos Llunas. “No podría estar mejor elegido”, apuntó Miranda. A lo que Llunas padre respondió: “Y claro, ¡es el hermano del hermano!”

Izan Llunas en "Luis Miguel, la serie" interpreta "La Malagueña"

Respecto al hecho de rodar la historia en pleno brote de coronavirus, Axel dijo: “Era difícil trabajar en pandemia, porque teníamos que grabar y luego quitarnos la mascarilla. Y era un poco incómodo. Pero estaba todo muy sanitizado, todo perfecto. Y cuántos test de pcr nos hicieron... ¡un montón!”.

A su lado, su padre Marcos describió un detalle doméstico: “Fue muy dura la pandemia para Axel porque estuvo desde enero hasta diciembre sin poder hacer clases, las hacía todas por internet. Pero es muy inteligente y no ha repetido nada”.

Acerca de su futuro, el pequeño Axel dijo que le “encanta la actuación es lo que quiero hacer y espero ser de mayor. Y también, prefiero actuar que cantar”. También contó que su abuelo Dyango “está muy orgulloso de mí”.

“Un abuelo como Dyango, con toda la trayectoria que tiene y los que vienen atrás, como yo, como ellos, de repente se encuentra con dos nietos que sorprenden, porque realmente es algo increíble que estén en esta serie. Yo vi con mis ojos como la gente de la producción lo aplaudía a Axel”, cerró Marcos.

SEGUIR LEYENDO: