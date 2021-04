Pampita contó por qué todavía no hizo nudismo en la playa: “Si algún día pruebo, les cuento”

Pampita contó por qué no se anima a ir a una playa nudista

El nudismo es una práctica que suma adeptos, especialmente cada vez que los turistas viajan a playas paradisíacas que están especialmente preparadas para esto. En Pampita Online (Net TV) la periodista Cora Debarbieri recordó cuando Guillermo Andino y Carolina Prat relataron un encuentro con una familia argentina en una playa nudista de la isla de Saint Martin, quienes le pidieron una foto a la pareja de conductores.

A través de un tape, mostraron el relato de Andino y Prat, quienes en primera instancia dijeron sentirse relajados y despreocupados con la situación de nudismo, ya que creyeron que no había otros argentinos en la playa. Hasta que de repente “nos encontramos hablando en porteño”, según el recuerdo de Carolina. “Esto fue tremendo porque decía: ‘Quiero que la tierra me trague’. Yo me ponía cada vez peor, porque estaba desnuda y tratando de taparme”, agregó. “Pensamos: ‘Acá no debe haber nadie’. Por suerte no había teléfonos, nada. Y de repente viene un hombre con toda su familia y dice: ‘Andinooo... ¿podemos hacer una foto?’. ¡Y hay una foto en la que estamos todos abrazados en pelotas! ”, agregó Guillermo, para despertar las risas de todos los testigos de la anécdota.

“¡Sorpresa total! No me imaginaba esta desenvoltura”, dijo Carolina Pampita Ardohain una vez finalizado el fragmento en cuestión. Y esta anécdota, llevó a contarle una experiencia personal en uno de sus viajes. “En Ibiza hay playas en las que te dicen: ‘Hasta acá, hasta esta toalla, es familiar’. Y de la toalla para allá... estás a un metro de donde está todo el mundo desnudo”, describió.

Pampita contó por qué no se anima a ir a una playa nudista

“¿Y vos pasaste esa toalla, Caro?”, quiso saber el panelista Gabriel Oliveri respecto a la actitud de la conductora del programa. “No, pero podés pispear, podés hacerte una miradita”, contestó Ardohain. “¿Pero hiciste nudismo o no?”, insistió Oliveri. “Me da un poquito de vergüenza”, se sinceró Pampita. “¿Pero a vos te da vergüenza, con ese cuerpo que tenés?”, siguió indagando el panelista, desconcertado con las respuestas. “ Me da cosa, no sé… o lo higiénico, si se me mete un alga o algo, no sé. Es cuestión de acostumbrarse ”, se justificó la modelo.

“O sea, no hiciste nudismo por miedo a que se te meta un alga. Es tapa de esas revistas que sacan títulos así”, se rió Oliveri de la respuesta. “Sí, fue el título justo”, devolvió Pampita. “Pasa que por ahí te metés y... A mí me gusta estar bien protegida. Pero capaz que es algo que probás y no hay vuelta atrás: después de eso, querés sacarte siempre todo. Si algún día pruebo, les cuento como me fue”, cerró Pampita dejándole la puerta abierta al nudismo.

A mediados de febrero, en un viaje a México junto con su marido Roberto García Mortitán, sus hijos, familiares y amigos, Pampita anunció su embarazo. Con globos rellenos de papel rosa, la modelo contaba que esperaba a una nena. Los meses pasaron y a poco más de dos meses de dar a luz, no solo no sabe cómo se llamará su hija, sino que tampoco eligió quién será su obstetra.

“Estoy conociendo muchos doctores porque me tomé mi tiempo para elegir quién va a ser la persona que va a estar ahí. Hoy tengo que ver al último y tomar una decisión”, le contó a Gabriel Olivieri en Pampita Online.

SEGUIR LEYENDO: