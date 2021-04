Juanse explotó contra Daniel Aráoz en Masterchef Celebrity: “Voy a pedir la descalificación”

Juanse explotó contra Daniel Aráoz (Captura de pantalla: Masterchef Celebrity - Telefé)

En la tercera gala de la Semana de Súper Revancha, Masterchef Celebrity planteó un desafío entre duplas para buscar al participante que se reincorpore al certamen gastronómico de Telefé. Esto de por sí significaba una buena noticia: no iban a ser uno sino dos los cocineros a subir al balcón y acompañar a Flavia Palmiero y Fernando Carlos en el camino al domingo. Pero también traía, si no una mala noticia, al menos la dificultad que siempre conlleva trabajar en equipo.

Cada dupla tenía que presentar un plato dulce y uno salado, con un ingrediente preponderante en común. Las parejas quedaron formadas por Sol Pérez y Mariano Loco Dalla Libera; Daniel Aráoz y Hernán Loco Montenegro y Cae y Juanse, en una fórmula cien por ciento rockera. El líder de los Ratones Paranoicos venía de un martes agitado después de protagonizar un intenso contrapunto con el jurado Germán Martitegui por la temperatura a la que se deben hervir los huevos. “Es la primera vez en la historia de la televisión que se pincha un huevo para saber la temperatura. Es un logro muy importante de este programa”, señaló el cantante que no logró convencer al exigente chef.

En el reparto de tareas, a Juanse le quedó el plato dulce y se puso manos a la obra para confeccionar una tarta. Pero además de sus habituales dificultades para llevar a cabo sus tareas, al músico encontró una distracción extra en la conducta efusiva de Daniel Aráoz. Se sabe que las cocinas son un ambiente ruidoso y más aún en instancias cada vez más decisivas y exigentes. O el actor cordobés se pasó de volumen con los gritos o el líder paranoico andaba con el oído sensible.

Los gritos de Aráoz que enfurecieron al músico (Masterchef Celebrity - Telefé)

Todo comenzó cuando Martitegui se acercó a a estación de Juanse y le preguntó por su idea. “Una tarta de membrillo con zapallo”, respondió el músico con su calma habitual. “¿Vas a mezclar el zapallo con el...” quiso preguntar el chef, cuando fueron interrumpidos por los gritos del cordobés. Ubicado en cocina delantera, el actor hacía gala de su histrionismo en el diálogo que lleva adelante con los televidentes. “No te lo esperabas”, apuntó a la cámara en un tono elevado y con destinatario desconocido.

“No podés gritar todo el tiempo”, se quejó el músico frotándose las manos. “Petrona de Gandulfo nos enseñó”, insistía Aráoz, dispersando el diálogo entre participante y jurado. “A Daniel lo tengo adelante y no escucho lo que me dicen. Yo voy a pedir la descalificación”, amenazó sin perder la tranquilidad mientras retomaba el diálogo con Martitegui... hasta que otro grito lo interrumpió: “¿Dónde están las tazas?”, se escuchó con una inconfundible tonada cordobesa. “Grita de una manera que es increíble”, se quejó el músico mientras el actor seguía en la suya, tanto en el piso como en el backstage, para terminar con su frase de guerra: “¡Abrime la puerta!”.

Juanse venía de un divertido cruce con Germán Martitegui (Masterchef Celebrity - Telefé)

Sin mediación judicial, la situación se fue calmando y el cantante no realizó ningún pedido de sanción. En cambio, deleitó al jurado con el cincuenta por ciento de su tartaleta de membrillo con zapallo, amaretto y almendras. Tanto Martitegui como Donato De Santis y sobre todo Damián Betular elogiaron el relleno, pero denostaron la masa: “Tiene una textura que no encuentro similar en la tierra. Pero no es bueno”, advirtió el pastelero. “Está muy amasada”, agregó.

Con el correr de los programas los jurados empiezan a decodificar la personalidad del músico. “Es como que tenés las pistas por separado que podrían ser un gran tema pero no sabemos que fue porque nunca las uniste”, había afirmado Martitegui en la gala accidentada por los huevos. Esta noche, amplió el diagnóstico: “Sos muy bueno en lo que no necesita reglas estrictas, como la masa que requiere una precisión que no es difícil de lograr, pero vos te negás”, sentenció. No había muchas chances de subir al balcón, menos con el mal paso de Cae que había interpretado correctamente la consigna y no le otorgó al zapallo la importancia que ameritaba.

El jurado determinó que Sol Pérez y el Loco Dalla Líbera aseguren su lugar en la gala del domingo junto a Fernando Carlos y Flavia Palmiero. Este jueves, será la última oportunidad que dispondrán Cae, Montenegro y Aráoz para pelear por el regreso a la competencia. Habrá que estar atentos también a si hay un nuevo round por ruidos molestos en la vecindad de Masterchef Celebrity.

