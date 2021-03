La increíble confusión al aire de Sofía Jujuy Jiménez: “Beatriz Sarlo, la Coca”

La increíble confusión de Jujuy Jiménez en Informados de todo

En sus últimos días al aire en las mañanas de América, Informados de todo, el ciclo conducido por Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, dejó una perlita para delicia de los programas de archivo. Todo ocurrió mientras brindaban los datos del tiempo y la periodista Mercedes Mendoza impostó la voz, afectó sus movimientos y empezó a hablar del clima como si fuera una meteoróloga.

Jujuy captó enseguida la ironía de su compañera y le siguió el juego. “La que sabe, sabe. Es así. Y si no, la remás y parece que sabés. Esa soy yo”, opinó la conductora, levantando la mano con su habitual desparpajo y al borde del sincericidio. “El tema es que no tenés que dudar, yo a veces dudo, pero le doy para adelante”, agregó sobre su particular estrategia.

En medio de las risas, todos se prendieron al juego y empezaron a preguntarle sobre diversos temas para ver cómo ponía en práctica su técnica: “Hablemos de la energía nuclear, por ejemplo. ¿Es buena o es mala?”, la interrogó Horacio Cabak y su compañera no dudó. “Es fuerte, potente, hay que tener cuidado. Hay gente especialista en el tema, en un ratito nada más estaremos hablando con uno de ellos”, respondió con seriedad, hasta que no pudo aguantar las risas.

El conductor siguió adelante con el juego, y elevó el nivel de dificultad. ¿Cómo viene la economía, teniendo en cuenta la globalización y que los países emergentes están muy complicados?, indagó. “Es relativo, es muy complicado. En la Argentina la economía siempre toca el bolsillo de la gente...”, respondió su compañera con seguridad. El conductor celebró la estrategia de su compañera y le cedió la palabra a Mauro Federico.

El pedido de disculpas de Jujuy Jiménez luego de su increíble confusión

“¿Cómo ves los planteos y el pensamiento de Beatriz Sarlo?”, preguntó el especialista en policiales, y nunca imaginó la respuesta de su compañera. “Beatriz Sarlo, la Coca”, contestó la jujeña, marcando exageradamente su busto, en plena confusión con la actriz Isabel “Coca” Sarli. Después de un largo rato de carcajadas, miradas y desconcierto, la conductora aclaró que se trataba de un chiste “Para descontracturar, porque si no estamos todos muy duritos”.

El programa siguió adelante, y antes de finalizar el bloque, la conductora pidió la palabra para ofrecer sus disculpas por la confusión: “Le quiero pedir disculpas a Beatriz Sarlo, una periodista que admiro muchísimo. Fue un chiste interno”, se excusó la conductora. “Es una gran, gran mujer” agregó Mendoza, asumiendo de alguna manera su responsabilidad por lo ocurrido un rato antes.

Este viernes, Informados de todo se despidió del aire de América luego de poco más de un año de aire. El ciclo se inició con la conducción de Guillermo Andino y Pía Shaw y durante el verano los reemplazaron Cabak y Jiménez. Desde el lunes próximo, su lugar será ocupado por Es por ahí, que contará con el regreso de Andino a la pantalla, acompañado en esta oportunidad por Soledad Fandiño.

En este juego de enroques del canal de Palermo, Nicole Neumann ocupó el lugar de la actriz en Santo Sábado, el programa que conduce Guillermo Pelado López. De esta manera, América se reconfigura mientras espera el gran estreno del 2020: TV Nostra, el nuevo ciclo de Jorge Rial luego de 20 años al frente de Intrusos, que comenzará el 7 de abril a las 21 horas.

