Cande Tinelli le contestó a quienes la acusaron de imitar a Cazzu: “No me quedó opción”

Cande Tinelli y Cazzu

Si hay una persona original con su look, esa es Cande Tinelli. La cantante ha decidido convertir en un lienzo su propio cuerpo y, sobre él, se permitió expresar su arte a través de distintos tatuajes. También suele ser bastante particular con su vestimenta. Y se da el lujo de innovar todo el tiempo con su cabellera.

Sin embargo, este martes, la hija de Marcelo Tinelli compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la veía con un nuevo corte de pelo que, rápidamente, despertó los cuestionamientos de sus seguidores. “Cortame un poquito las puntas quemadas”, escribió Lelé junto a la imagen, dando a entender que a su peluquero se le había ido un poco la mano.

“Qué linda que estás Rubi”, fue lo que le escribió enseguida su papá, junto a tres corazones, una carita enamorada y una bomba. A lo que ella le respondió: “Te amo”. Y Coti Sorokin, actual pareja de Cande, tampoco tardó en comentar. “Maguapanoviene”, puso así, todo junto, dejando en claro que le encantaba el cambio de su novia.

El posteo de Instagram de Lelé

Pero no todos los seguidores de Lelé parecieron aprobar su nuevo look. De hecho, hubo muchos que comenzaron a remarcar que el corte era igual al que caracteriza a la cantante de trap Cazzu, de quien la hija de Tinelli es admiradora. Y fue para evitar que siguieran diciendo algo que no era cierto, que la misma Cande decidió grabar un video explicando la situación.

“A todos los que me están diciendo que me copié de Cazzu, no me copié de Cazzu: no me quedó opción porque tenía el pelo todo quemado”, comenzó diciendo la cantante. Y luego, se dirigió a la trapera a quien arrobó junto a un corazón y le dijo: “Cazzu, te amo y lo sabés”.

Acostumbrada a las críticas, Cande se tomó los comentarios con tranquilidad. Pero estaba claro que no quería que su colega se sintiera afectada por la situación. Así que, después de volver a remarcar varias veces que su intención no había sido copiarle el look, señaló: “No me queda tan bien como a Cazzu”.

Cande Tinelli habló de su nuevo look (Video: Instagram)

Lelé suele tener una fuerte presencia en las redes sociales y, en más de una oportunidad, es noticia por eso. Hace apenas unos días, había comenzado a correr el rumor de que había terminado su relación con Coti, ya que había eliminado de su cuenta todas las fotos que había subido con el cantante. Sin embargo, ella misma se encargó de explicar lo que había sucedido.

“No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real”, dijo en ese momento.

Cabe señalar que Cande venía de pasar sus primeras vacaciones fuera del país junto al cantante y dos de los cuatro hijos que éste tuvo junto a su ex esposa, Valeria Larrarte, los mellizos Leyre y Dylan, con quienes viajaron a México. Y muchos sospecharon que, quizá, la convivencia había desatado algún roce en la flamante pareja.

