Cande Tinelli explicó por qué borró las fotos de Coti Sorokin de Instagram

Cande les aclaró a sus seguidores que está distanciada de Coti

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin confirmaron su noviazgo a mediados de noviembre de 2020, con una imagen que compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram. La hija de Marcelo Tinelli borró las fotos en las que aparecía con el músico en la red social y dejó solo unas publicaciones en las que cantaban juntos. Esto provocó que muchos de sus seguidores dieran por cierto que estaban separados.

Al ver el revuelo que se generó sobre si estaba distanciada o no del cantante, Lelé decidió publicar unas historias para aclarar la situación: “Hola amigos. Bueno, en principio, quería saludarlos que estuve un poco desaparecida estos días y me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo...”.

Luego, la joven diseñadora explicó: “No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real”.

Cande explicó por qué borró las fotos de Coti de Instagram

Por último, Cande aprovechó para agradecer los mensajes que le mandaron a sus redes sociales: “Gracias por preocuparse. No sé si era por curiosidad o para hacer una nota, pero muchos me preguntaron y se los agradezco”. Más tarde, reaparecieron las fotografías que había archivado en su cuenta oficial. Quizás para evitar que siguieran las especulaciones de una ruptura.

Mientras que Coti también compartió algunas historias en su red social y la arrobó a su pareja. Se trataba de un fragmento de la canción Pequeña Serenata Diurna de Silvio Rodríguez. “A los que me preguntan por mi corazón, primero gracias. Segundo, voy a citar a mi amado Silvio Rodríguez”, señaló el artista en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, el intérprete rosarino agregó: “Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco tengo mi canto que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto... Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad”.

El mensaje de Coti Sorokin

Recientemente, Tinelli y Sorokin viajaron a México para disfrutar de unas vacaciones en compañía de dos de los hijos del cantante, Leyre y Dylan. El destino elegido para esta escapada familiar fue Playa del Carmen, en la Riviera Maya, donde se alojaron en un exclusivo hotel. Allí aprovecharon para descansar, estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de las hermosas playas y divertirse.

Luego de disfrutar de un placentero viaje a México, los cuatro regresaron a la Argentina. En la red social, la joven explicó en sus historias cómo fueron los controles que debieron llevar a cabo a la entrada y a la salida del país por el coronavirus. De esta manera, aprovechó para llevarle tranquilidad a sus cientos de seguidores.

“Hola gente, me están preguntando por el hisopado en (el aeropuerto de) Ezeiza. Te lo hacen cuando llegás para salir de Ezeiza. Es una pavada. No duele. No demorás. Está muy bien organizado. Es gratis. Para los que se van a México también te lo piden para poder salir. Así que es doble hisopado, pero la verdad es que es una pavada. Relájense porque no pasa nada. Pero bueno les quería contar porque mucha gente me está preguntando”, finalizó la cantante.

Cande Tinelli y Coti Sorokin disfrutaron de unas vacaciones en México





