Mario Baudry pedirá la ampliación de la carátula en la investigación por la muerte de Diego Maradona: “El doctor Leopoldo Luque mintió acá o en los Estados Unidos”

“A Diego Maradona lo mataron”, asegura el doctor Mario Baudry en diálogo con Teleshow . El abogado patrocinante de Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda, su actual pareja, fue quien impulsó la causa para determinar los motivos que desembocaron en la muerte al futbolista, que se lleva adelante en los juzgados de San Isidro. Y, a horas de haberse conocido los resultados de las pericias toxicológicas realizadas en el cuerpo del astro, anunció que el próximo lunes presentará un escrito pidiendo la ampliación de la carátula de la causa.

En la actualidad, la investigación es por “averiguación de causales de muerte”. Pero, según el letrado, podría llegar a ser calificada como “homicidio simple”. “Se conoció sólo una parte de los resultados de las pericias, pero quedó claro que a Diego no se le estaba suministrando la medicación que necesitaba para su problema cardíaco y, por el contrario, le estaban dando una medicación que era contraindicada para su patología. Por otra parte, se desprende que tuvo una agonía de un lapso de entre ocho o diez horas en las que no se lo controló, porque cualquier persona que hubiera estado con él hubiera percibido que algo malo le estaba pasando”, asegura Baudry.

—¿Dice que nadie lo controló en ese tiempo estando con una internación domiciliaria ?

—No. Cualquiera que hubiera estado al lado de él se hubiera dado cuenta de que algo estaba mal si veía que empezaba con el ronquito típico por no poder respirar o si se empezaba a hinchar por el edema de pulmón. Los médicos dicen que con un diurético le podrían haber bajado la presión del agua. Maradona, con el dinero que tenía, podría haberse comprado todas las ambulancias que hubiera querido. Pero no tenía ninguna a su disposición. Y estaba viviendo en un playroom, con una internación domiciliaria que no cumplía con los protocolos. O sea que, hoy, está comprobado que lo mataron.

—¿Y quienes son los responsables?

—Hay un montón de responsables.

—Cuando dice “un montón”, ¿se refiere al doctor Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y a quién más?

—A todo el equipo que estaba a cargo de la internación domiciliaria y a todas las personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Lo que surge en el estudio es qué drogas le habían dado la última noche, pero no la cantidad. Porque la medicación no se la daban los médicos, que ni siquiera iban, sino que se la daban al secretario de Diego en mano para que él se la suministrara. Y los que lo vigilaban eran los secretarios privados y los enfermeros, que estaban permanentemente. Así que acá se les complicó a todos.

—¿Al doctor Matías Morla le cabría también alguna responsabilidad?

—Por el momento no porque él es el apoderado, pero no estaba en el lugar dónde murió Diego. Si al doctor Morla le cabe alguna responsabilidad, es algo que deberá determinar la Justicia. Hoy, de la causa que yo tengo no surge nada.

Baudry patrocina a Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda y Diego Maradona

—¿Usted va a pedir el cambio de carátula de “investigación de causales de muerte” a “homicidio simple”?

—Eso lo vamos a analizar durante el fin de semana en base a las pruebas que tenemos. Y, más allá de lo que nosotros pidamos, hay que ver qué es lo que dispone la Justicia. Pero quiero aclarar que, aunque el escrito lo voy a presentar yo, en este punto están todos los herederos de acuerdo. El doctor Luque pidió la eximición de prisión por “homicidio culposo”, pero un homicido puede ser por acción o por omisión. Y nosotros vamos a aportar varias pruebas a la fiscalía, entre las que figura la declaración que él hizo en una causa que se tramitó en los Estados Unidos.

—¿De qué causa está hablando?

—No voy a dar detalles porque quiero que primero la vea la Justicia. Pero él se presentó como testigo en una causa en la que declaró algo completamente distinto a lo que dijo acá. Allá, entre otras cosas, dijo que él era el responsable de la salud de Maradona e hizo muchas apreciaciones sobre Diego. De manera que o mintió allá o mintió acá.

—¿Podría tener problemas con la Justicia norteamericana por falso testimonio?

—No si cambia su declaración acá y dice la verdad, que es que él era el médico de cabecera de Diego. De lo contrario, Luque va a tener que decidir si va preso en la Argentina o va preso en Estados Unidos por perjurio, lo que allá constituye un delito federal.

—¿Qué pena podría caberle con el cambio de carátula?

—Si es homicidio culposo de uno a cinco años, pero si es homicidio simple hasta veinticinco años.

—¿Y cómo llegó Luque a ser el médico de Maradona?

—En su momento lo puso el doctor Morla y eso ya lo tenemos acreditado en la causa, por más que Luque diga que no tenía relación con él. Hay mucha información que no trascendió, pero la fiscalía viene trabajando muy bien. Y la responsabilidad se puede extender hacia muchas otras personas. Pero los nombres me los voy a reservar porque quiero que siga trabajando la Justicia.

—Cambiando de ángulo, ¿en qué instancia se encuentra el trámite sucesorio?

—Ya se presentó Jana a través de su abogado al Juzgado de La Plata, con lo cual ya están los cinco herederos tras el mismo trámite, con Dalma, Gianinna, Diego Jr. y Dieguito Fernando. Así que ya podemos seguir adelante, recabando información para que el administrador de la herencia, que es el doctor Sebastián Balglietto, pueda hacer su trabajo.

