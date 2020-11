Sofía Bonelli le expresó su apoyo a Claudio Caniggia por la muerte de Diego Maradona: “Te amo bebé”

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli

La muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre conmovió no solo al mundo del fútbol, y generó un enorme revuelo en cada rincón del planeta. Minutos después de confirmarse su fallecimiento, celebridades de todo ámbito expresaron sus mensajes de dolor para recordar al mejor futbolista argentino de la historia.

En los partidos de fútbol e incluso de otros deportes se homenajeó a Pelusa, sin duda un personaje amado en el país, aunque también generó sus rechazos. Uno de los mensajes más conmovedores en las redes sociales fue el de Claudio Paul Caniggia, ex futbolista que compartió junto al Diego su estadía en Boca y también en la Selección Nacional.

Horas después de lo ocurrido, el ex delantero mostró su dolor a través de su cuenta de Twitter, y prefirió no dar declaraciones al respecto. “Estoy devastado por la noticia, era mi hermano del alma… Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento. Solo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor”, indicó.

Aunque en la madrugada de este domingo, Claudio Caniggia recordó nuevamente a Diego Maradona con una divertida imagen de ambos juntos y sonrientes y su actual novia Sofía Bonelli fue la primera en responder a la publicación. “Te amo bb fuerza” (SIC), le escribió la joven a su pareja, cuya foto resume de alguna forma el vínculo que tenían los ex jugadores, que compartieron el plantel de Boca y la Selección Argentina.

La publicación de Claudio Caniggia y el apoyo de su novia Sofía Bonelli

Durante la semana, en el Cantando 2020, se recordó a la figura de Diego Maradona. Entre los participantes que se presentaron estuvo Charlotte Caniggia, y fue inevitable relacionar su apellido con la historia del fútbol argentino. La mediática contó el estado en el que se encuentra su padre, Claudio Paul Caniggia, y le envió sus condolencias a la familia Maradona.

Fue Ángel de Brito quien sacó el tema: “Tu apellido está muy ligado a Diego, tu papá puso un mensaje muy sentido”. La respuesta de Charlotte sorprendió a todos, ya que dejó de lado su habitual histrionismo y tocó el tema con mucha delicadeza.

“No hablé con él pero sé que está triste, es un momento muy sentimental para todos”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Yo a Diego lo vi sólo una vez, no lo conozco, pero que en paz descanse”. En ese sentido, aprovechó el momento para acompañar en el sentimiento a su familia: “Le mando todas mis condolencias a toda su familia. Un beso grande a sus hijas y a su ex mujer también”.

El miércoles al mediodía se conoció la triste noticia de la muerte de Maradona a los 60 años, producto de un paro cardiorrespiratorio que sufrió en su casa de Tigre donde se encontraba haciendo reposo tras su neurocirugía.

Al atardecer del 26 de noviembre, su cuerpo fue enterrado en el cementerio privado Jardín Bella Vista. Alrededor de 40 personas asistieron a esa ceremonia privada en la que tras el arribo del cortejo fúnebre al cementerio de Bella Vista exactamente a las 19, luego de poco más de una hora de viaje desde la Casa Rosada, el féretro con los restos de Diego fueron llevados a mano a través del parque hasta su morada final, situada a la vera de la tumba de su madre, Dalma Franco, “Doña Tota”, y muy cerca de la de su padre, Don Diego Maradona.

SEGUÍ LEYENDO

Insultos en los medios, amenazas públicas y situaciones incómodas: la controvertida relación de Rocío Oliva con Dalma y Gianinna Maradona

El trágico final de Sage, el hijo de Silvester Stallone: una dura historia que fusionó la vida real con la ficticia, en los filmes de Rocky

Galíndez apuntó contra el entorno de Diego Maradona: “Lo dejaron morir, ahora agárrense porque se viene Claudia”