Jana Maradona rompió el silencio sobre el presente de Diego Maradona: “Él no está secuestrado, está encerrado”

Jana habló con Teleshow sobre la relación que mantiene con su padre

Diego Maradona es noticia otra vez y hay una preocupación por la salud del astro desde que se filtró un video de hace dos años, en México, en el que se lo muestra bailando en la intimidad del hogar con Verónica Ojeda, quien era su pareja entonces. En las redes sociales, Gianinna y Dalma expresaron su angustia y señalaron que su entorno no lo cuida, que les cierra las puertas para que no se comuniquen. En el programa Intrusos trascendió que denunciarían a ese entorno, que incluye al abogado Matías Morla, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Por ahora no se presentó ninguna causa, desde el entorno del abogado de Diego aseguran que es impracticable y que no tiene ningún asidero. En este contexto, Jana Maradona habló con Teleshow sobre el presente de su padre y sobre su actual relación: “Yo hablo casi todos los días con él. Por ahí a veces no hablamos porque me dice: ‘La seguimos mañana’. Está medio bajón, pero es lógico. Esto nos tiene a todos caminando por las paredes y a mi papá mucho más, pero hablamos seguido”.

Además la joven, que fue reconocida por Maradona en 2014, desmintió la versión de que su entorno lo tenía secuestrado o alejado de parte de su familia: “La verdad es que está encerrado con normalidad en esta nueva normalidad. No es que está encerrado porque le gusta, está encerrado como todos”. Luego, agregó: “Yo en un minuto que no me puedo comunicar, enseguida le mando un audio a un secretario o alguien que sepa que está ahí y automáticamente me comunican. Por ahí es el tema de la tecnología, no sé… Pero no está secuestrado mi papá, él está encerrado como todos. Todos estamos encerrados”.

La joven también se refirió a la salud de su padre, quien suele tener problemas, como le ocurrió con la lesión en la rodilla: “Después de sus operaciones está bien. Siguió laburando en Gimnasia, intenta cuidarse. Se que ahí le cocinan bien, sano, variado. Él está todo el tiempo controlado por médicos. Tiene todo un equipo a disposición, no es solamente el médico de la rodilla hace un año. Es siempre. Cualquier cosa mínima que le duele hay 25 médicos haciéndole estudios, cosas, tratamientos… Sé que van masajistas, está bastante controlado. Además si a él le duele algo, lo pide. Él pide si algo pasa, no se deja estar”.

La joven mantiene un diálogo fluido con su papá a pesar de la distancia

De esta manera, aunque no pueden verse por la cuarentena, padre e hija intentan mantener fluida la comunicación a diario para no extrañarse tanto: “Para el Día del Padre le escribí y le dije: ‘Feliz día'. Me dijo: ‘Gracias mamita, sabés lo que te amo'. Hablamos en la semana porque hoy la verdad es que estoy bajón. Y la verdad es que el Día del Padre siempre le pega así desde que no está mi abuelo. Además hay que tener en cuenta que mi papá no tiene el gran manejo de la tecnología. Una cosa soy yo con 24 años que manejo redes, hago videollamadas. Pero mi papá para mandar un WhatsApp empieza: ‘A ver mamita, cómo se pone, dónde va'. Todo es más enquilombado, hay que trabajarlo el asunto”.

Durante la charla, explicó que para el Día del Padre quiso sorprenderlo con un regalo especial, pero al final no salió como ella deseaba: “Le cociné un bizcochuelo de vainilla, porque sé que a él le puedo mandar lo que sea pero tiene todo y si no tiene se lo consiguen. Pero para el mate un bizcochuelo de vainilla con una carta va como loco. Pero se me quemó el bizcochuelo, así que me recibí de la peor hija del mundo (risas). Pero ya le avisé y le dije que la próxima se lo hago. Yo pensaba llevárselo a la puerta y saludarlo de lejos, pero es imposible. El barrio no lo permite. Aunque yo quisiera ir a darle un abrazo lo que sea es también exponerlo a él. Por su edad y por todos los peligros que corren estos días no me voy a arriesgar”.

En cuanto al cuestionado entorno que siempre es criticado por varios miembros de la familia, Jana minimizó el tema y aclaró su postura: “Yo nunca tuve problemas con el entorno ese que dicen y mi papá cada vez que necesita algo que quiere algo, lo que se le ocurra en la cabeza, están todos corriendo para todos lados para complacerlo. Ellos hacen su laburo, laburan para él. Él es quien en definitiva toma todas las decisiones. Se puede estar de acuerdo o no con las decisiones de mi papá, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el entorno”.

Al ser consultada sobre “las guerras de los Maradona”y las peleas mediáticas que suelen ocurrir constantemente, la joven explicó que prefiere mantener un perfil bajo: “Cada uno tiene sus motivos para actuar de la manera que actúan. No voy a hacer un juicio de valor sobre el accionar de ellas. No es como yo actuaría, pero lo digo desde su experiencia. Yo lo que sé es que haría todo para que mi papá tenga una vez reunida a toda su familia, a todos sus hijos. Eso a él lo haría infinitamente feliz y no es que es que ama más a un hijo que a otro. Él se defiende cuando lo atacan, lo hizo siempre, sea contra quien sea. Igual se defiende del cinco por ciento de las barbaridades que dicen…”.

Por último, cuestionó la actitud de Dalma Maradona de contar en Twitter que no podía comunicarse con Diego y pidió que le pasaran su celular, generando un nuevo escándalo. “Por como me manejo yo, no sigo que esté mal lo que hacen los demás, pero me parece recontra ridículo poner en redes que no me puedo comunicar incluso con mi mamá. Yo si no me puedo comunicar con la persona, pregunto, me comunico con gente que tenga cercana, pero no lo estoy poniendo en las redes. Capaz algún día les funcione, pero por ahora ¿funcionó?”, se preguntó en tono irónico.

SEGUÍ LEYENDO

El video de Susana Giménez tras el accidente doméstico: “Me sacaron el yeso y de a poco voy recuperando mi vida normal”

Cristina Pérez y Rodolfo Barili recibieron los resultados de su test de coronavirus en vivo

La preocupación de Rocío Oliva luego de ver el video viral de Diego Maradona: “Me encantaría preguntarle cómo está”