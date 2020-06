En marzo pasado, Itziar Ituño, quien interpreta a Lisboa en la ficción, contó en su cuenta de Instagram que se había contagiado de COVID-19: “Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca), y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, (hay que) ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego, y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”.