Abril nació el primero de junio y su papá anunció su llegada a través de las redes sociales. “Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría: compañera, amiga, novia, mi amor Barby Silenzi te amo, me haces muy feliz... se las presentamos".