Ahora, en plena pandemia, la familia se encuentra pasando sus días en Italia. Allí, reconoce que se relajó un poco con los cuidados de su imagen ya que no está trabajando en la televisión, sino dedicada al cuidado de sus hijos: “Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo (...). Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo a un hombre que se enamoró de quien, no de una foto de Instagram”.