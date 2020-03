Como tantos actores Tom y Rita se conocieron en un set de filmación. Él no era una megaestrella pero algunos indicios mostraban que iba camino a serlo. Ella era una actriz que todavía no brillaba pero contaba con “luz propia”. La primera vez que se vieron fue en 1980, en las grabaciones de la serie Bossom Budies que contaba las desventuras de dos publicistas que se disfrazaban de mujeres para que los dejaran vivir en un departamento. Hanks era uno de los protagonistas y Rita, una de las actrices invitadas. La atracción entre ellos fue inmediata. El se divertía mucho escuchando sus historias familiares. Rita en realidad se llamaba Margarita Ibrahimoff. Su padre era un musulmán que nació en Grecia pero vivió en Bulgaria y Turquía y su madre una simpática griega que creció en un pequeño poblado en la frontera con Albania. La familia emigró a Estados Unidos y cambió su apellido de “Ibrahimoff” a "Wilson”. No se inspiraron en un prócer ni tampoco en un gran amigo, simplemente les gustó el nombre de una calle en el sur de California. Muchos años después Wilson no solo sería el apellido de su mujer, también la pelota convertida en su amigo imaginario en Náufrago.