Hanks no tiene la pinta de dios humano al estilo Brad Pitt, no es un exponente del Método como Marlon Brando, ni emana una mezcla de locura y genialidad como Jack Nicholson. Lejos de esos estilos se caracteriza por contar historias -y muy buenas- de gente ordinaria que resuelve situaciones de manera extraordinaria. Esa capacidad de encarnar a la gente común hace que cuando interpreta a un chico de 12 años metido en el cuerpo de un adulto nos den ganas de ponernos a jugar con él sobre un piano gigante, compartimos su angustia cuando reconoce "Houston tenemos un problema", queremos que nos encuentre en el Empire State y que nunca se le pierda una pelota apodada Wilson. Hanks suele encarar a ese tipo de personas que apenas uno las conoce ya tiene ganas de invitarla a tomar unos mates. Con sus declaraciones, lejos de la grandilocuencia y la solemnidad, el actor refuerza su imagen no solo de gran actor, fundamentalmente de gran tipo. No duda en definirse como "Un hombre corriente. El padre idiota que intenta hacer bien las cosas, pero que también mete la pata" y por si no queda claro el concepto lo reafirma con un contundente "Soy un tipo normal pero rodeado de fama".