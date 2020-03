Rodolfo acerca una vivencia propia de una comedia italiana al recordar un diálogo frecuente y repetido con su abuela. “‘¿No tenés nada para contarme?’. ‘Pero abuela...’. ‘¿Cómo que no?’. ‘No abuela, no...’. ‘Me dijeron que vieron a tu mamá y a Cristina tomando mate...’. Lo improbable: ¡que Cristina esté tomando mate! (risas). ‘Pero no, abuela, no...’. Mi abuela se murió el año pasado, y me parece que nunca me creyó que no estábamos juntos”.