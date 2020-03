—Siempre tuve un límite. Desde CQC tenía cosas que yo no quería y no iba. Tiene que ver con la integridad y la ética de cada uno, y con lo que uno no está dispuesto a hacer. En CQC dije que no iba a hacer chistes, ni entrevistar a dictadores, ni a Aldo Rico entrevisté. Después fui cambiando y aflojando, me flexibilicé con gente que no entrevistaba, me saqué prejuicios y con muchos me llevé una sorpresa muy buena y me di cuenta que está bueno sacarse prejuicios. Entendí que hay gente que quería entrevistar y conocerla. Siempre y cuando yo esté de acuerdo y no traicionarse a uno mismo. Si hay alguien a quien no quiero entrevistar, no viene a PH y listo.