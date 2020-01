En ese sentido, la actriz contó que cuando se separó de René Pérez se tomó su tiempo para disfrutar con amigos y pasar tiempo con sus seres queridos y luego volvió a tener una vida más tranquila: "Cuando recién llegué a Buenos Aires salía mucho más, era para disfrutar con mis amigos porque había pasado siete años sin estar con ellos. Y mi hijo está un poquito más grade y podía salir, ir a tomar algo, hablar con ellos… Me faltaba ese contacto con mis amistades. Me gusta salir, estar con mis amigos, conversar, me divierte mucho. Y en Buenos Aires hay mucho para hacer".