Aunque la omisión la tomó como algo negativo que se le suma a varios problemas sufridos este año: “A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan. ¿Están todos locos? Les mando un beso, me hubiera encantado recibirlo. La próxima invítenme”, sostuvo la bailarina, en un estado entre la risa y el llanto.