Luis Ventura le contestó a Cinthia Fernández, luego de que la bailarina se quejara públicamente porque -según ella- no la invitaron a la entrega de los premios Martín Fierro Digital de este año. “Les agradezco a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme. A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan ¿Están todos locos? Les mando un beso, me hubiera encantado recibirlo. La próxima invitenme”, sostuvo la ex novia de Martín Baclini.