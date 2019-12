Este lunes ambos llegaron a la final y por primera vez dos ex se tuvieron que enfrentar en la pista para definir el campeonato. Apenas pasados dos minutos de las 23 hizo su entrada Flor Vigna. Se la notaba entre nerviosa, feliz y emocionada y ella lo reconoció. “Estoy muy conmovida”, dijo y agregó con una sonrisa sincera “es el final de la incomodidad”. Pero lejos de ser una crítica, sus palabras fueron un reconocimiento a todo el camino atravesado: “Aprendí a decir que no. Me animé a descubrirme y me siento más viva que nunca”. Luego contó que junto a su equipo y al equipo rival habían estado haciendo una previa bailando salsa, merengue. "Los quiero un montón”, cerró.