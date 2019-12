"Les deseo unas Felices Fiestas y ojalá que el 2020 sea mejor que éste. De parte de todos los que hacemos este programa quiero desearles unas Felices Fiestas a todos los argentinos, amamos hacer televisión. Es hermoso poder trabajar desde la televisión y ayudar a tanta gente. Esto no es solamente mío, es de todos ustedes, de esta familia que es ShowMatch, estando o no estando. Quiero decirles que lo hacemos con muchísima honestidad, qué mejor compañía podemos tener que estar ahí con ustedes. Hemos recorrido un gran camino, cumplimos muchos sueños, ha llegado el momento de anunciar a la pareja ganadora. Ahora va a haber un ganador y un perdedor, pero no va a haber un perdedor, porque los dos ya han ganado. A mí me gustaría que estas dos parejas estuvieran siempre, a mí me emocionan las ganas que les ponen. De parte mía gracias de corazón”, expresó, para luego dejarle la palabra a los finalistas.