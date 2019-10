“No quiero explayarme mucho porque si no voy a llorar. Estoy muy sensible. Fue una semana un poco revoltosa para mí, estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y su energía”, arrancó la artista sobre el final del programa de este martes 29.