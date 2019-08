—Sí. Mirá, al principio me afectaba, y mucho. O sea, dolor, de escribirle a esa persona que me estaba diciendo algo feo y decirle: "¿Pero por qué me decís esto, si yo no te hice nada…?". Y bueno, después entendí que voy a tener que convivir con eso mientras me siga dedicando a esto. Habrá personas a las que les guste mi trabajo, habrá otras que no, y bueno, está en ellas que te pongan un montón de cosas feas. Todavía no entiendo cómo llegan a ese punto de escribirte una sarta de… Y mi querido marido me ayudó mucho, me dice: "No, vis no te podés quedar mal por una cosa que escribe una persona que no te conoce, y estás haciendo lo que más amas, que tanto sacrificio te costó llegar. Olvidate lo que te digan, andá para adelante".