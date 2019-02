En ese sentido, al ser entrevistada en Radio Mitre, Ninci insistió en remarcar a qué se dedicaba Jaitt. "Trabajaba de extorsionadora. La contrataba gente que quería datos de otras personas. Ella tenía que seducir a esa persona y luego apretarla. No es lo mismo una chica de la calle común que se acuesta con un empresario y le dice 'dame tanta guita si no hablo con tu familia' que esta mujer que tenía una llegada increíble a los medios. Generaba un rating impresionante", resaltó. "Había publicado mi teléfono en Twitter y le había dicho a sus seguidores que me atacaran", recordó.