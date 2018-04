Longobardi utilizó el final de su editorial en radio Mitre para hacer una breve mención al tema: "La pedofilia y los menores es un tema escabroso, de lo peor que uno puede imaginarse. Ahora, el espectáculo que ofreció la televisión argentina el fin de semana fue algo deplorable y me parece que los medios debieran revisar… en el mejor de los casos y no quiero pensar peor: qué es lo que están dispuestos a hacer para conseguir rating. Porque el espectáculo del sábado fue algo realmente muy, muy, lamentable. A mí me dio vergüenza ajena, efectivamente, que se involucre a gente de parte de esta clase de personajes que todo el mundo ya conoce quiénes son, de manera gratuita y además delirante con esos argumentos y demás, a mí me dio, la verdad, me dio vergüenza ajena".