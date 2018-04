De repente me veo dentro de una lista donde figuran amigos, conocidos, amigos del Papa….. amigos de amigos y demás. Y no lo puedo creer. No puedo creer que un programa de televisión se deje hablar graciosamente de los demás sin ponerle un limite o exigirle pruebas al menos. No puedo creer que importe tanto el rating como para dejar que alguien denoste gratuitamente a gente de bien. A políticos, periodistas , conductores. No entiendo para qué sirven tantos años de trayectoria si terminás haciendo lo que tanto criticaste, terminás dejando hacer algo que tanto daño le hizo a tu propia familia a la cual decís que amas. VOS ME CONOCES.