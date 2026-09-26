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Elton John hará historia con Apple: será el primer artista en el nuevo Apple Music Hall y se podrá ver en iPhone y SmartTV

En el mismo escenario de Londres se presentarán próximamente otros cantantes como Charli XCX y Troye Sivan

Elton John reveló que hará su presentación totalmente en solitario. (Apple Music)
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Elton John será el primer artista en actuar en el Apple Music Hall, el nuevo recinto de conciertos de Apple en la Battersea Power Station de Londres. El show inaugural será el 28 de septiembre de 2026 y se podrá ver en vivo a través de Apple Music mediante un iPhone, iPad, Macbook o Smart TV.

El músico británico se presentará en formato solista ante una audiencia reducida.

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En una conversación con Apple, señaló que Londres necesitaba un espacio de estas características, apto tanto para artistas nuevos como para figuras con trayectorias consolidadas que buscan tocar en salas de menor capacidad.

Elton John sonríe con gafas y saco negro apoyado sobre un piano junto al texto promocional de su concierto
Elton John inaugurará el Apple Music Hall en la Battersea Power Station de Londres el 28 de septiembre de 2026. (Instagram: AppleMusic)

Hace falta un lugar así en Londres”, afirmó Elton John. “Hay sitios como Union Chapel, que son encantadores, pero no teníamos un recinto nuevo con esta tecnología, donde puedan tocar artistas emergentes y también personas como yo, que disfrutamos de presentarnos ante públicos más pequeños e íntimos”.

La programación inaugural de 2026 continuará el 2 de octubre con Baby Keem. Luego se presentarán Skye Newman, el 7 de octubre; Troye Sivan, el 13 de octubre; Arlo Parks, el 22 de octubre; y Burna Boy, el 29 de octubre.

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La primera temporada del recinto también incluirá a Chase & Status, el 26 de noviembre, y a Charli XCX, quien cerrará la lista de fechas anunciadas el 2 de diciembre.

Elton John
Elton John afirmó que la capital británica necesitaba un recinto de alta tecnología dedicado a conciertos íntimos. (REUTERS/Jonathan Bachman)

El Apple Music Hall tendrá capacidad para 600 personas y transmisión global

El Apple Music Hall funcionará dentro de la histórica Battersea Power Station, a orillas del río Támesis. Tendrá una capacidad para 600 asistentes, una cifra que apunta a ofrecer conciertos de formato reducido y una mayor cercanía entre los artistas y el público.

El espacio contará con un escenario reconfigurable de 11,5 metros, equivalentes a 38 pies, y un sistema de sonido compuesto por 48 altavoces, compatible con Spatial Audio. Además, dispondrá de recursos para grabaciones profesionales con múltiples cámaras.

Apple transmitirá los conciertos en directo para el público internacional a través de Apple Music, con una programación que combinará artistas de distintos géneros y trayectorias.

La cartelera inaugural para 2026 incluirá presentaciones de artistas como Baby Keem, Troye Sivan y Charli XCX. (REUTERS/Nadja Wohlleben)
La cartelera inaugural para 2026 incluirá presentaciones de artistas como Baby Keem, Troye Sivan y Charli XCX. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Apple Music subió los precios de sus suscripciones

De $10,99 a $11,99 mensuales se elevó el plan Individual de Apple Music. El mayor ajuste correspondió al plan Familiar, cuyo precio pasó de $16,99 a $19,99, es decir, tres dólares más. A su vez, el plan Estudiantil subió un dólar: de $5,99 a $6,99.

Ante Music Business Worldwide, la empresa explicó el incremento mediante esta declaración: “Como resultado del aumento en los costos de licencias, Apple Music está incrementando su precio de suscripción a partir de hoy”.

Apple había dado la misma explicación en octubre de 2022, al elevar el precio del plan Individual de $9,99 a $10,99. En aquella ocasión, añadió que “los artistas y compositores ganarán más por el streaming de su música”.

El ajuste de precios afectó a las opciones de Apple One y se extendió a los mercados del Reino Unido y Europa.
El ajuste de precios afectó a las opciones de Apple One y se extendió a los mercados del Reino Unido y Europa.

Los precios actualizados rigen de inmediato para los nuevos usuarios. Apple trasladará a los suscriptores existentes al nuevo esquema tarifario durante su próximo ciclo de facturación, tras un aviso previo.

Los planes de Apple One también fueron alcanzados por el incremento: el paquete Familiar pasó a costar $27,95 al mes y el Premier, $39,95. No hubo modificaciones en el plan Individual de Apple One.

El alza trascendió el mercado estadounidense. En el Reino Unido, el plan Individual aumentó de £10,99 a £11,99 y el Familiar, de £16,99 a £19,99. Europa registró variaciones equivalentes: el plan Individual pasó a 11,99 euros, el Familiar a 19,99 euros y el Estudiantil quedó fijado en 6,99 euros.

La plataforma justificó la subida de tarifas por el aumento en los costos de las licencias musicales. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
La plataforma justificó la subida de tarifas por el aumento en los costos de las licencias musicales. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La medida de Apple forma parte de una tendencia más amplia en la industria.

Durante años, las grandes discográficas han presionado a los servicios de streaming para elevar sus tarifas, al sostener que los precios no han acompañado la inflación y son bajos en comparación con plataformas de video como Netflix.

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