Meta cambió sus términos y ahora podría usar gratis el contenido de los medios para entrenar su IA

Meta actualizó los términos de servicio para las cuentas comerciales de Facebook, Instagram y WhatsApp con entrada en vigencia el 30 de octubre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Meta actualizó las reglas que se aplican a las cuentas de empresa, entre ellas las de medios de comunicación, presentes en Facebook, Instagram y WhatsApp.

A partir del 30 de octubre de 2026, la compañía podría utilizar programas automáticos con inteligencia artificial para revisar los sitios web que estén vinculados con cuentas de este tipo y usar el contenido para entrenar sus productos de IA, de acuerdo con tres especialistas en derecho consultados por el Nieman Journalism Lab.

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Un vocero de asuntos públicos de Meta le explicó al medio que el cambio no modificará la forma en que la empresa rastrea a los editores y que estos pueden seguir controlando el acceso a su contenido mediante el archivo robots.txt, un estándar que les indica a los bots qué partes de un sitio pueden visitar.

Un vocero de Meta sostuvo que los editores pueden limitar el acceso a sus contenidos mediante el archivo robots.txt. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El vocero agregó que una cláusula sobre rastreo ya aparecía, de forma dispersa, en otros términos de uso, incluidos los relacionados con la inteligencia artificial generativa en publicidad. Según indicó, esta actualización solo reúne esas disposiciones en un mismo lugar.

Cuál es el cambio en las reglas de Facebook, Instagram y WhatsApp

Facebook, Instagram y WhatsApp actualizarían sus reglas para autorizar a Meta, o a cualquier entidad que actúe en su nombre, a usar software automatizado (como rastreadores web, bots o agentes) para acceder, indexar, analizar y recopilar contenido de los dominios asociados a cuentas comerciales.

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La empresa podría utilizar ese material para “proveer, desarrollar, mejorar, investigar, entrenar y mantener” sus productos.

Las cuentas de empresa que no acepten las nuevas condiciones deberán dejar de utilizar las plataformas comerciales de la compañía. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La actualización no distingue entre medios de comunicación y otro tipo de negocios, pero su alcance recae de lleno sobre la industria periodística.

“Esta es una disposición notable para esconder en los términos de servicio, dado que esto le daría a Meta acceso a material que costaría muchos millones de dólares en un mercado de licencias”, dijo Matt Topic, abogado especializado en propiedad intelectual del estudio Loevy & Loevy, según el medio citado.

“Esto representa un permiso para entrenar inteligencia artificial con cualquier contenido de sus sitios y posiblemente desplegar parte de ese material, incluso en competencia con los propios medios”, agregó James Grimmelmann, profesor de derecho digital en la Universidad de Cornell.

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Cinco editoriales demandaron a Meta en mayo de 2026 por incorporar millones de libros sin autorización en el entrenamiento del modelo Llama. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Las cuentas comerciales no pueden rechazar la actualización

Las cuentas comerciales no podrían rechazar la actualización antes de que entre en vigencia. El texto señala que, si una empresa no está de acuerdo con los nuevos términos, debe dejar de usar los productos de Meta con fines comerciales.

Grimmelmann resumió así la situación para los editores: pueden confiar en que Meta no aplicará todo el alcance de lo que establecen los nuevos términos o, de lo contrario, dejar de usar las cuentas comerciales de la plataforma.

Antecedentes con pagos y demandas

Meta ya pagó por contenido periodístico en otras ocasiones. En marzo de 2026, la empresa firmó un acuerdo con News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, por hasta 50 millones de dólares al año durante al menos tres años, que le permite usar material de medios como The Wall Street Journal y The Times para entrenar inteligencia artificial y para que sus herramientas de IA recuperen información actualizada.

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La nueva normativa autoriza a la empresa a utilizar sistemas automáticos en sitios web vinculados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)

La empresa también enfrenta una demanda colectiva presentada en mayo del mismo año por cinco editoriales de libros, que la acusan de haber pirateado millones de obras para entrenar sus modelos de lenguaje Llama.

Benjamin Sobel, profesor de derecho en la Universidad de Wisconsin, comparó la maniobra de Meta con la práctica conocida en el derecho antimonopolio como “atado” o “tying”: para seguir usando los productos comerciales de la empresa, las cuentas deben aceptar también los permisos amplios de rastreo.

El cambio llega después de que Meta lanzara Meta One, un programa de suscripción que limita la cantidad de enlaces externos que algunas cuentas pueden publicar sin pagar en Facebook e Instagram.

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