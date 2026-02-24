Tecno

La IA que promete mantener tu perfil de Facebook activo luego de tu muerte

Una patente tecnológica plantea la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial puedan manejar las redes sociales de usuarios fallecidos

Una IA podría tomar el control de tu cuenta de Facebook y mantener actividad tras tu muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una patente registrada por Meta describe un sistema de inteligencia artificial capaz de simular la actividad digital de una persona fallecida, generando publicaciones, reacciones e incluso respuestas a mensajes como si el usuario aún estuviera presente en la red social.

El documento, presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en 2023 y difundido por Business Insider, plantea el uso de modelos de lenguaje entrenados con el historial del titular de la cuenta para replicar su estilo de comunicación y mantener activo su perfil de forma autónoma.

Según la descripción técnica, la herramienta podría procesar publicaciones anteriores, mensajes privados, patrones de interacción y otros datos conductuales para generar contenido nuevo que resulte coherente con la personalidad digital del usuario. El objetivo sería simular su presencia cuando esté “ausente del sistema”, ya sea por un descanso prolongado o por fallecimiento, manteniendo así la continuidad de su identidad en línea.

Meta tiene en mente implementar una IA que pueda manejar el perfil de las personas que ya fallecieron. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de los actuales mecanismos de conmemoración o eliminación de cuentas —que permiten designar contactos de legado o solicitar el cierre del perfil—, la tecnología planteada en la patente permitiría que la cuenta siguiera participando activamente en la plataforma.

Esto incluiría publicar actualizaciones, reaccionar con “Me gusta”, comentar en contenidos de otros usuarios e incluso responder conversaciones en servicios de mensajería como si se tratara de un clon digital.

El documento no confirma el desarrollo comercial del sistema, sino que se limita a explicar cómo un modelo de lenguaje podría analizar datos históricos para replicar patrones de comportamiento.

La IA podría tomar el control de una cuenta de Facebook de una persona que ya falleció y usarla como si esa persona aún estuviera viva.

Tras la difusión de la patente, voceros de la compañía señalaron que no existen planes actuales para implementar esta tecnología, subrayando que se trata de una investigación conceptual. Asimismo, la idea de recrear digitalmente a personas fallecidas no es exclusiva de esta empresa. Otras compañías tecnológicas han explorado iniciativas similares en los últimos años.

Por ejemplo, la startup HereAfter utiliza grabaciones de voz, fotografías y recuerdos personales para entrenar sistemas conversacionales que permiten a los familiares interactuar con una representación virtual del ser querido. Estas plataformas se enfocan en preservar memorias y relatos personales más que en automatizar la actividad en redes sociales.

Por su parte, Microsoft registró en 2021 una patente relacionada con chatbots capaces de emular a una persona específica mediante datos como publicaciones, imágenes, mensajes de voz y comunicaciones digitales.

Ya se entrena a sistemas de IA que te permite hablar con personas fallecidas. EFE/Gema García

El planteamiento incluía incluso la posibilidad de crear representaciones bidimensionales o tridimensionales basadas en material audiovisual existente. Al igual que en el caso anterior, la compañía aclaró posteriormente que no tenía planes de lanzar un producto con esas características.

Estas propuestas tecnológicas han reavivado el debate sobre el llamado “legado digital”, es decir, el destino de la información personal en línea después de la muerte. Hoy, millones de perfiles en redes sociales permanecen activos durante años debido a la falta de gestión por parte de familiares o contactos autorizados.

Las plataformas suelen eliminarlos tras largos periodos de inactividad o convertirlos en cuentas conmemorativas, pero el crecimiento de la inteligencia artificial abre escenarios más complejos sobre la persistencia de la identidad digital.

Diferentes empresas de IA viene desarrollando chatbots que permiten a usuarios a interactuar con personas que ya fallecieron.

Mientras algunas empresas occidentales han optado por no avanzar en estas iniciativas debido a cuestionamientos éticos, en otros mercados sí se experimenta con aplicaciones comerciales. La firma china Silicon Intelligence ha desarrollado avatares digitales de personas fallecidas utilizando tecnologías similares a las empleadas para crear influencers virtuales, recreando voz, apariencia y rasgos comunicativos a partir de archivos personales.

El desarrollo de estas herramientas ha sido comparado con argumentos de la ficción tecnológica, en particular con narrativas como Black Mirror, que han explorado escenarios donde la tecnología prolonga artificialmente la presencia de las personas.

Sin embargo, en el ámbito real, los documentos analizados corresponden principalmente a investigaciones y registros de propiedad intelectual, un paso habitual para resguardar ideas antes de definir si llegarán o no al mercado.

Empresas ya crean avatares de personas fallecidas para que se puedan comunicar con sus seres queridos. (Silicon Intelligence)

Especialistas en tecnología señalan que las patentes no implican necesariamente la creación de productos finales, sino que funcionan como mecanismos de protección ante posibles usos futuros. Aun así, reflejan el interés creciente de la industria por desarrollar sistemas capaces de modelar la personalidad humana a partir de datos.

