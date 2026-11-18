Epic Games Store regala un simulador de maquinaria pesada

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Epic Games Store permite descargar gratis para PC Contractor: The Clean Up Part II, un simulador de maquinaria pesada que normalmente cuesta 4,49 euros. La promoción estará activa hasta el miércoles 2 de diciembre a las 11:00, hora peninsular española, y el juego quedará asociado de forma permanente a la cuenta que lo reclame dentro de ese plazo.

Cuál es el nuevo juego gratuito en Epic Games Store

Contractor: The Clean Up Part II es un juego de simulación para una persona centrado en el manejo de maquinaria pesada. Sus tareas se desarrollan en antiguas fábricas, instalaciones industriales y obras con estructuras derrumbadas, donde cada encargo exige retirar residuos y recuperar el aspecto del entorno.

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La plataforma permite incorporar sin coste una producción independiente centrada en retirar escombros, despejar complejos industriales y recuperar espacios destruidos mediante vehículos especializados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia se apoya en la física de los materiales y en el control de los vehículos. El objetivo no consiste en superar rivales ni en cumplir una misión bajo presión de tiempo. Cada zona puede limpiarse con calma, a través de una sucesión de trabajos que transforman poco a poco el espacio.

El planteamiento responde a un tipo de videojuego que convierte oficios y actividades cotidianas en una rutina interactiva. La limpieza de una obra o el movimiento de restos de construcción pueden resultar agotadores fuera de la pantalla, pero dentro de un simulador se convierten en una tarea organizada por objetivos y progresos visibles.

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La oferta puede servir para descubrir una producción independiente que tendría menos visibilidad entre estrenos de mayor presupuesto. Hace dos semanas, la tienda distribuyó otros 10 juegos mediante una iniciativa similar. Ahora suma esta promoción puntual al catálogo de juegos sin coste.

La promoción estará disponible hasta el 2 de diciembre

El juego puede reclamarse hasta el miércoles 2 de diciembre a las 11:00 en España peninsular. No es necesario instalarlo de inmediato ni tener espacio libre en el computador durante el canje.

Epic Games Store amplía su catálogo gratuito con una propuesta de simulación - EPIC GAMES

La condición principal es completar la adquisición dentro de la fecha anunciada. Una vez que el pedido gratuito se confirma, el título permanece vinculado a la biblioteca personal y podrá descargarse cuando el usuario lo considere oportuno.

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Esta fórmula permite conservar el juego aunque se desinstale después o no se ejecute durante meses. Como ocurre con las compras digitales, el acceso corresponde a una licencia asociada a la cuenta de la plataforma, no a una copia física que pueda revenderse.

La promoción no obliga a elegir entre Contractor: The Clean Up Part II y el otro juego gratuito de estrategia disponible durante la semana. Ambos pueden añadirse a la misma biblioteca si se cumplen los plazos de cada oferta.

Cómo descargar gratis el simulador en Epic Games Store

Para reclamar el título es necesario disponer de una cuenta en Epic Games Store. El procedimiento se puede realizar desde la página web de la tienda o desde su cliente para PC.

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La tienda suma una experiencia enfocada en la física de los materiales y el progreso visible, disponible junto al lanzamiento estratégico incluido en la promoción semanal habitual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasos son los siguientes:

Entrar en Epic Games Store e iniciar sesión. Buscar Contractor: The Clean Up Part II o localizarlo en la sección de ofertas. Abrir la ficha del juego y comprobar que aparece con un descuento del 100%. Pulsar el botón “Obtener”. Completar la confirmación del pedido gratuito. Revisar que el título quede guardado en la biblioteca.

Si el precio figura como cero, el proceso no requiere introducir un método de pago. Tras la confirmación, el juego estará disponible para su descarga e instalación desde el cliente de Epic Games Store.

Las ofertas gratuitas refuerzan el catálogo de PC

Las tiendas digitales han convertido las promociones temporales en una vía para ampliar bibliotecas sin compras inmediatas. En el caso del PC, este modelo coincide con un mercado que ofrece configuraciones de hardware ajustables y tecnologías como DLSS de Nvidia y FSR de AMD, orientadas a adaptar el rendimiento y la resolución a cada equipo.

También influye la llegada de juegos antes exclusivos de consola. Microsoft y PlayStation han llevado parte de sus lanzamientos a computadoras, lo que amplía las opciones del público que prefiere jugar en PC.

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En ese contexto, Contractor: The Clean Up Part II añade una propuesta de simulación a la colección de Epic Games Store. El canje estará disponible hasta el 2 de diciembre; después de esa hora, volverá a aplicarse su precio habitual de 4,49 euros.