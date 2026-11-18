Karina Milei y sus funcionarios políticos

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Son momentos de alta volatilidad en los que el Gobierno deposita cada vez más peso en las negociaciones del Congreso porque es la principal agenda reformista que tiene. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado mantuvieron agendas ayer y hoy con el objetivo de avanzar con proyectos de altísimo interés para el presidente Javier Milei. Aun así, en la gran mayoría de los casos tuvo que ceder frente a los aliados o virar de estrategia por la dificultad para obtener los votos necesarios. El panorama no dista de tener sus complejidades.

El oficialismo de La Libertad Avanza en Diputados consiguió ayer que se firmara el dictamen de mayoría por el Presupuesto 2027, pero esta tarde no tuvo quórum en el intento de sesión para buscar la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Senado retomó el tratamiento de la Reforma Política en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, ante la resistencia de los aliados, tuvo que sacar el apartado que incluía las “colectoras”, con la esperanza de conseguir las adhesiones suficientes para lograr el dictamen hoy a la tarde.

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Además de ser proyectos complejos que abordan puntos sensibles, las negociaciones individuales por cada uno de estos terminan colisionando con las de otros. Un ejemplo de esta multiplicidad de variables es lo que hizo el bloque del MID esta tarde en Diputados. Sus dos bancas no bajaron a dar quórum para la sesión del proyecto por Malvinas porque la Reforma Política —que se trata en el Senado— contiene cambios que, a su parecer, afectan la existencia de los denominados “partidos chicos”.

Martín Menem durante la caída de la sesión (Gustavo Molfino)

Los negociadores del Gobierno admiten que el escenario resulta “algo caótico”. “Los gobernadores buscan mostrar poder bajándote las adhesiones y subiéndose el precio para conseguir una tajada más”, afirman.

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En el despacho de Martín Menem atribuyeron la caída de la sesión de este miércoles principalmente a que los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ordenaron a sus legisladores que no bajaran, porque no se incluyó en el temario el proyecto de Biocombustibles, que el PRO no quiere.

Como añadidura a esto, la santafesina Gisella Scaglia denunció que Menem no le dará al bloque Provincias Unidas el cargo por la tercera minoría de Diputados para el Consejo de la Magistratura. Infobae pudo confirmar que desde Presidencia interpretan que se lo tienen que dar al PRO porque su interbloque tiene 22 bancas. Del otro lado afirman que se le debe dar a un bloque y que el suyo tiene 18 bancas, seis más que el espacio amarillo.

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De cualquier manera, Menem acordó con el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que enviará al Consejo el nombre de la bonaerense Florencia De Sensi, por lo que eso promete ser judicializado. “Scaglia se supone que está afiliada al PRO, pero quiere ir en contra de Mauricio Macri”, denuncian en ese bloque.

La sesión en Diputados no tuvo quorum

Estos micromovimientos generan ganadores y perdedores en varios ámbitos. La Casa Rosada percibe la dificultad de algunas conversaciones. Un funcionario que responde de manera directa a los hermanos Milei afirma que esto es evidencia de que “aunque ganaste las elecciones, las mayorías no están, y es obvio que hay negociaciones que hacen muy difícil que las cosas salgan como quiere el Ejecutivo”.

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Con la caída de la sesión por el proyecto malvinero volvieron a florecer las internas entre el entorno de Santiago Caputo y el de Martín Menem. En las últimas horas hubo sugerentes publicaciones de dirigentes y tuiteros que insinuaron una falta de voluntad del encargado de Diputados para ayudar a conseguir el número necesario para debatir en el recinto.

“Hay algunas personas que prefieren ver festejar a los ingleses antes que a Santiago”, esgrime una fuente gubernamental en estricta reserva. El asesor presidencial es el arquitecto principal del proyecto que endurece las sanciones a empresas extranjeras por explotaciones hidrocarburíferas en el área marítima de Malvinas, además de implementar nuevas regulaciones vinculadas a Asuntos Estratégicos y Seguridad Nacional.

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Santiago Caputo es el impulsor del proyecto denominado de Soberanía Nacional (RS Fotos)

En el menemismo no recogen el guante de las acusaciones y afirman que se trabajó para conseguir el número necesario para la sesión. “Hicimos todo para que saliera. Esta semana se perdió, pero la próxima podemos meter dos sesiones y clavar todos los goles. No es un proyecto de un sector: es una ley que pide el Presidente”, afirman.

La línea que empieza a tejerse en algunos sectores de la Casa Rosada es que hay una tendencia clara: al oficialismo le está costando dirigir la cuestión parlamentaria. “Algunos decimos que estamos ante la rebelión del Congreso. La oposición nos maneja los tiempos en ambas cámaras: Discapacidad, Malvinas, Reforma Política. Lo único que salió tal como se quería fueron los pliegos que impulsó [Juan Bautista] Mahiques, que es un capo. Todo lo demás no sale como quiere el Ejecutivo”, dice una fuente con despacho en Balcarce 50.

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Con los matices que corresponden a cada sector, hay un reconocimiento general de que la situación política del oficialismo se complicó en el último tiempo a raíz de la llegada de la pretemporada electoral. Los más optimistas de las negociaciones afirman que los proyectos “se van a resolver todos con el tiempo”. Los más pesimistas sostienen que va a ser difícil avanzar con muchos de estos porque “se pretende que todo salga gratis y, además, sin materializar acuerdos políticos”.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

¿Pero qué dicen los Milei? Una funcionaria que habla en su representación afirma que “una vez que se destrabe la Reforma Política, sale todo”. La cuestión es que hay una suerte de zona gris sobre la estrategia que se debe adoptar. Es decir, que no hubo una bajada de línea sobre cómo proceder en el diálogo con los gobernadores. “Al no haber una posición tomada, se tiende a estar más del lado de lo que quieren los Menem [tener más en cuenta los armados electorales al momento de las negociaciones]. Lo que pasa es que se está analizando. Llegado el momento, ahí se va a poder definir con claridad con quién se puede acordar o no”.

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Al panorama en Diputados se le suma lo que aconteció en las últimas horas en el Senado con los últimos cambios en materia electoral que decidió La Libertad Avanza. Finalmente, la senadora Patricia Bullrich comunicó que su bloque retiró de la escritura del proyecto la incorporación de las “colectoras” y que retomará varios puntos del proyecto original. Tal y como marcó desde hace semanas, al oficialismo se le complicó conseguir las firmas para el dictamen en comisión y se vio forzado a hacer modificaciones.

“Esto va a llevar a que tengamos que hacer acuerdos de listas de unidad en los próximos meses”, aseguraron cerca de uno de los principales negociadores libertarios, que agregó: “[Las colectoras] eran un mamarracho. No íbamos tener dictamen porque se había desnaturalizado el proyecto. Ahora está bastante hablado todo con gobernadores y senadores. Ahora cambió todo”.

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