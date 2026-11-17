WhatsApp reemplazó el PIN numérico de la verificación en dos pasos por una contraseña con letras, números y caracteres especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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WhatsApp reemplazó el PIN de seis dígitos de la verificación en dos pasos por una contraseña con letras, números y caracteres especiales. La empresa informó el 25 de agosto que más de mil millones de personas ya usan una passkey, una clave de acceso que se confirma con huella, rostro o bloqueo de pantalla.

Según el blog oficial de WhatsApp, la verificación en dos pasos es una capa extra de protección que impide que alguien se apodere de una cuenta aunque consiga el código de un solo uso que llega por mensaje. Hasta ahora ese segundo secreto era un PIN numérico.

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La nueva contraseña es más larga y admite combinaciones más difíciles de adivinar. La compañía aconsejó dejar atrás claves como “123456”.

Más de mil millones de personas ya utilizan una passkey para el acceso seguro a sus cuentas de WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp también permite ahora registrar más de una passkey en la misma cuenta, útil para quienes usan teléfonos Android y iPhone. En Android, además, la aplicación muestra datos sobre quien llama sin estar en los contactos: si el número es de otro país y si hay grupos en común.

Cómo activar la verificación en dos pasos

La empresa de seguridad Bitdefender explicó que esa contraseña no se escribe cada vez que se abre la aplicación. Funciona como un segundo dato que se pide al registrar el número en otro dispositivo, y bloquea al intruso que haya conseguido el código de registro.

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Para activarla, según la guía de Bitdefender, hay que abrir WhatsApp, entrar en Configuración, luego en Cuenta y tocar Verificación en dos pasos. Allí se sigue el asistente para activarla o cambiar el PIN por una contraseña.

La plataforma permite registrar más de una passkey en una misma cuenta para dispositivos Android y iPhone. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Bitdefender sugiere elegir una clave larga y única, guardarla en un administrador de contraseñas y no repetir la de otra cuenta. También sugiere agregar un correo de recuperación si la aplicación lo ofrece.

Cómo crear una passkey

El Centro de ayuda de WhatsApp indica que, a diferencia de las contraseñas o los códigos por SMS, las passkeys están protegidas con criptografía. Solo quien tenga el dispositivo y su huella, rostro o bloqueo de pantalla puede acceder a la cuenta.

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Una ilustración sitúa a la aplicación WhatsApp en el centro de las gestiones domésticas, el transporte y los gastos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso es Configuración, Cuenta, Passkeys y Crear passkey. En Android hace falta la versión 9 o posterior, un bloqueo de pantalla y un administrador de contraseñas vinculado al teléfono, como el de una cuenta de Google o de Samsung.

Si se quiere cambiar la passkey, el Centro de ayuda precisa que hay que eliminar la actual y crear otra. Quien reinstale la aplicación puede recibir la opción de usar la passkey creada antes.

Qué no cubren estas medidas

Bitdefender advierte que las mejoras dificultan ciertas tácticas de robo de cuentas, pero no frenan todas las estafas. Aconseja no compartir nunca códigos de registro ni de vinculación de dispositivos, no escanear códigos QR inesperados y revisar los dispositivos vinculados.

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La clave de verificación en dos pasos se solicita al registrar el número en un dispositivo nuevo para bloquear intrusos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El blog de WhatsApp no aclara un calendario de despliegue ni si los PIN existentes se convierten de forma automática. No obstante, las funciones pueden llegar de forma gradual y los nombres de los menús pueden variar durante ese proceso en la app.

Como medida adicional, conviene mantener actualizada la aplicación de WhatsApp y el sistema operativo del teléfono, porque las correcciones de seguridad suelen llegar mediante esas versiones. Es clave activar las notificaciones de seguridad de la aplicación para detectar cambios en el código de cifrado de los chats.

Ante la pérdida o el robo del celular, el usuario debe bloquear la línea con su operadora y cerrar sesiones de dispositivos vinculados desde otro dispositivo. Revisar periódicamente la actividad de la cuenta ayuda a identificar accesos desconocidos antes de que puedan afectar chats o contactos almacenados en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

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