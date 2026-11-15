Así son los SUV con tecnologia de masajes, calefacción y ventilación en ambas filas: adiós al cansancio en la vía

Los carros modernos incluyen herramientas diseñadas para proteger a sus pasajeros y hacer más cómodo cada trayecto. (BAIC )

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Los vehículos actuales incorporan tecnologías orientadas tanto a la seguridad como al confort de los ocupantes. Es el caso de los BAIC X55 y X7 REEV, dos SUV de rango extendido que integran asistentes de conducción, cámaras, sensores y funciones de comodidad en la cabina.

El BAIC X55 REEV y el BAIC X7 REEV cuentan con sistemas de asistencias a la conducción y una arquitectura de propulsión en la que las ruedas son movidas por motores eléctricos. En el X7, además, los asientos delanteros y traseros incluyen ventilación, calefacción y masajes.

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Las funciones de seguridad y confort varían de acuerdo con cada modelo y versión.

Los modelos BAIC X55 y X7 REEV combinan ayudas de manejo, sistemas de cámaras, sensores y equipamiento para el bienestar dentro del vehículo. (BAIC )

Cuáles son las funciones de seguridad de estos carros

El BAIC X55 REEV, en su versión LV4, incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción con cámara frontal, radar frontal de onda milimétrica, cuatro cámaras de visión periférica, 12 sensores ultrasónicos y controlador de parqueo.

El sistema incluye Frenado Automático de Emergencia, Alerta de Colisión Frontal, Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go, asistente para congestiones de tráfico y crucero integrado.

Asimismo, dispone de Alerta de Salida de Carril, Asistente de Mantenimiento de Carril, Mantenimiento de Carril de Emergencia y Prevención de Salida de la Vía.

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Su sistema tecnológico reúne una cámara delantera, un radar frontal, cuatro cámaras periféricas y 12 sensores ultrasónicos. (BAIC )

A estas herramientas se suman la detección de punto ciego, el asistente de luces altas, la cámara de visión de 360° y el Asistente de Parqueo Automático, disponible en la versión LV4.

El BAIC X7 REEV ofrece un conjunto de tecnologías de seguridad activa, pasiva y asistencias avanzadas a la conducción. Incorpora Frenado Automático de Emergencia, Alerta de Colisión Frontal, Control de Crucero Adaptativo, asistente para tráfico congestionado, alerta y mantenimiento de carril, detección de punto ciego y asistente de luces altas.

Además, cuenta con cámara panorámica de 360°, asistente de parqueo automático, control de descenso en pendientes, asistente de arranque en pendiente, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold y monitoreo de presión de las llantas.

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El puesto del acompañante delantero tiene una posición tipo “gravedad cero” y un soporte eléctrico para las piernas. (BAIC )

Cómo funciona la función de masajes en el carro

El BAIC X7 REEV incorpora funciones de masaje, ventilación y calefacción en cuatro asientos: los dos delanteros y los dos laterales de la segunda fila.

El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico en seis posiciones y soporte lumbar, mientras que el del copiloto tiene una configuración tipo “gravedad cero”, con apoyo eléctrico para las piernas.

El sistema de masajes tiene ocho puntos de presión, tres modalidades —Ola, Cruzado y Pasarela— y tres niveles de intensidad.

De acuerdo con la coma, estas funciones se pueden gestionar desde la pantalla delantera del vehículo y mediante controles físicos ubicados en la parte posterior de la consola central.

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La función de masaje opera con ocho puntos de apoyo, tres programas y tres grados de intensidad. (BAIC )

La ventilación de los asientos puede reducir la temperatura de la superficie de 55 °C a menos de 36 °C en aproximadamente 10 minutos, según la ficha técnica de la marca. La calefacción, por su parte, permite elegir entre tres niveles de temperatura: 36, 39 y 42 °C.

Qué significa que sean un carro híbrido de rango extendido

La tecnología REEV, sigla de vehículo eléctrico de rango extendido, funciona de manera distinta a la de un híbrido convencional.

En los BAIC X55 REEV y X7 REEV, las ruedas son impulsadas exclusivamente por motores eléctricos, mientras que el motor de gasolina cumple la función de generar energía para alimentar el sistema y recargar la batería.

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La función de masaje opera con ocho puntos de apoyo, tres programas y tres grados de intensidad. (BAIC )

En el X55 REEV, el motor de gasolina de 1.5 litros actúa como generador y el vehículo utiliza un motor eléctrico de tracción delantera. Su autonomía combinada es de hasta 904 kilómetros, de acuerdo con el ciclo WLTC.

El X7 REEV utiliza dos motores eléctricos que entregan tracción integral 4WD, mientras que su motor de gasolina de 1.5 litros también opera únicamente como generador.

Este modelo registra una autonomía total de hasta 762 kilómetros bajo el ciclo WLTC y no necesita conectarse a un punto de carga para el funcionamiento de su batería de 1,83 kWh.