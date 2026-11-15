Tecno

Así son los SUV con tecnologia de masajes, calefacción y ventilación en ambas filas: adiós al cansancio en la vía

La ventilación de los asientos puede reducir la temperatura de la superficie de 55 °C a menos de 36 °C en aproximadamente 10 minutos

Vista de perfil de un automóvil plateado con techo negro, ventanas polarizadas y llantas oscuras sobre fondo blanco
Los carros modernos incluyen herramientas diseñadas para proteger a sus pasajeros y hacer más cómodo cada trayecto. (BAIC )
Guardar

Los vehículos actuales incorporan tecnologías orientadas tanto a la seguridad como al confort de los ocupantes. Es el caso de los BAIC X55 y X7 REEV, dos SUV de rango extendido que integran asistentes de conducción, cámaras, sensores y funciones de comodidad en la cabina.

El BAIC X55 REEV y el BAIC X7 REEV cuentan con sistemas de asistencias a la conducción y una arquitectura de propulsión en la que las ruedas son movidas por motores eléctricos. En el X7, además, los asientos delanteros y traseros incluyen ventilación, calefacción y masajes.

PUBLICIDAD

Las funciones de seguridad y confort varían de acuerdo con cada modelo y versión.

Vista cenital de un automóvil blanco rodeado de ondas azules que detecta dos vehículos delimitados por marcos rojos sobre el asfalto
Los modelos BAIC X55 y X7 REEV combinan ayudas de manejo, sistemas de cámaras, sensores y equipamiento para el bienestar dentro del vehículo. (BAIC )

Cuáles son las funciones de seguridad de estos carros

El BAIC X55 REEV, en su versión LV4, incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción con cámara frontal, radar frontal de onda milimétrica, cuatro cámaras de visión periférica, 12 sensores ultrasónicos y controlador de parqueo.

El sistema incluye Frenado Automático de Emergencia, Alerta de Colisión Frontal, Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go, asistente para congestiones de tráfico y crucero integrado.

Asimismo, dispone de Alerta de Salida de Carril, Asistente de Mantenimiento de Carril, Mantenimiento de Carril de Emergencia y Prevención de Salida de la Vía.

PUBLICIDAD

Perfil lateral de un automóvil utilitario deportivo gris con ruedas oscuras, detenido en un pavimento bajo una estructura roja
Su sistema tecnológico reúne una cámara delantera, un radar frontal, cuatro cámaras periféricas y 12 sensores ultrasónicos. (BAIC )

A estas herramientas se suman la detección de punto ciego, el asistente de luces altas, la cámara de visión de 360° y el Asistente de Parqueo Automático, disponible en la versión LV4.

El BAIC X7 REEV ofrece un conjunto de tecnologías de seguridad activa, pasiva y asistencias avanzadas a la conducción. Incorpora Frenado Automático de Emergencia, Alerta de Colisión Frontal, Control de Crucero Adaptativo, asistente para tráfico congestionado, alerta y mantenimiento de carril, detección de punto ciego y asistente de luces altas.

Además, cuenta con cámara panorámica de 360°, asistente de parqueo automático, control de descenso en pendientes, asistente de arranque en pendiente, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold y monitoreo de presión de las llantas.

Interior de un automóvil con asientos de cuero marrón y símbolos sobrepuestos que señalan calefacción, ventilación y masaje
El puesto del acompañante delantero tiene una posición tipo “gravedad cero” y un soporte eléctrico para las piernas. (BAIC )

Cómo funciona la función de masajes en el carro

El BAIC X7 REEV incorpora funciones de masaje, ventilación y calefacción en cuatro asientos: los dos delanteros y los dos laterales de la segunda fila.

El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico en seis posiciones y soporte lumbar, mientras que el del copiloto tiene una configuración tipo “gravedad cero”, con apoyo eléctrico para las piernas.

El sistema de masajes tiene ocho puntos de presión, tres modalidades —Ola, Cruzado y Pasarela— y tres niveles de intensidad.

De acuerdo con la coma, estas funciones se pueden gestionar desde la pantalla delantera del vehículo y mediante controles físicos ubicados en la parte posterior de la consola central.

Tablero de un automóvil con pantallas digitales encendidas y gotas de lluvia sobre el parabrisas frente a edificios iluminados
La función de masaje opera con ocho puntos de apoyo, tres programas y tres grados de intensidad. (BAIC )

La ventilación de los asientos puede reducir la temperatura de la superficie de 55 °C a menos de 36 °C en aproximadamente 10 minutos, según la ficha técnica de la marca. La calefacción, por su parte, permite elegir entre tres niveles de temperatura: 36, 39 y 42 °C.

Qué significa que sean un carro híbrido de rango extendido

La tecnología REEV, sigla de vehículo eléctrico de rango extendido, funciona de manera distinta a la de un híbrido convencional.

En los BAIC X55 REEV y X7 REEV, las ruedas son impulsadas exclusivamente por motores eléctricos, mientras que el motor de gasolina cumple la función de generar energía para alimentar el sistema y recargar la batería.

Automóvil de tipo utilitario deportivo de color gris con techo negro y llantas plateadas sobre un fondo claro
La función de masaje opera con ocho puntos de apoyo, tres programas y tres grados de intensidad. (BAIC )

En el X55 REEV, el motor de gasolina de 1.5 litros actúa como generador y el vehículo utiliza un motor eléctrico de tracción delantera. Su autonomía combinada es de hasta 904 kilómetros, de acuerdo con el ciclo WLTC.

El X7 REEV utiliza dos motores eléctricos que entregan tracción integral 4WD, mientras que su motor de gasolina de 1.5 litros también opera únicamente como generador.

Este modelo registra una autonomía total de hasta 762 kilómetros bajo el ciclo WLTC y no necesita conectarse a un punto de carga para el funcionamiento de su batería de 1,83 kWh.

Temas Relacionados

CarrosSUVBAICTecnologíatecnología-noticiasTecno Autos Y MovilidadLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo, genera alrededor de 15 mil millones de dólares al trimestre y al día son reproducidos alrededor de 5 mil millones de clips

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 16 de noviembre de 2026

Android exige como mínimo la versión 6.0 desde el 8 de septiembre para seguir ejecutando la aplicación

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 16 de noviembre de 2026

Descargar WhatsApp Plus APK gratis en noviembre 2026: por qué esta acción compromete mi cuenta

WhatsApp puede bloquear una cuenta de manera temporal o definitiva si identifica que el usuario utiliza una aplicación no autorizada

Descargar WhatsApp Plus APK gratis en noviembre 2026: por qué esta acción compromete mi cuenta

Papelera de WhatsApp: qué es, dónde está y para qué sirve

Con esta función, los usuarios pueden elegir qué archivos borrar o mantener sin necesidad de eliminar los chats completos

Papelera de WhatsApp: qué es, dónde está y para qué sirve

Elon Musk y los CEO que han firmado para que regrese Jensen Huang a Nvidia

La petición para restituir a Huang reunió la firma de 5.965 empleados actuales de Nvidia y 1.108 exempleados de la compañía

Elon Musk y los CEO que han firmado para que regrese Jensen Huang a Nvidia

DEPORTES

Los mejores memes tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina con Álvaro Montero y Leandro Paredes en el foco

Los mejores memes tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina con Álvaro Montero y Leandro Paredes en el foco

Leandro Paredes habló tras el pase de Boca a la final de la Copa Argentina: de su estado físico a la respuesta por la chicana del Vasco Arruabarrena

8 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a una nueva final: de la broma sobre Paredes que generó risas a la principal virtud del equipo

La agenda de Boca Juniors tras pasar a la final de la Copa Argentina: un viaje de 5.000 kilómetros y al menos tres títulos en juego

El insólito gol en contra de un arquero del ascenso a los tres minutos que se convirtió en uno de los bloopers del año

TELESHOW

La tarde de Maxi López junto a sus hijos, lejos del escándalo de Wanda y la China: “Haciendo el aguante a los hermanos”

La tarde de Maxi López junto a sus hijos, lejos del escándalo de Wanda y la China: “Haciendo el aguante a los hermanos”

Así fue el baby shower de Estefi Berardi: decoración temática, inflables y mesa de pintura

Marilina Bertoldi contó por qué se tatuó el escudo de Independiente y los problemas que le trajo: “Recibí amenazas”

Nicolás Repetto fue a ver a Juana en ‘8 mujeres’ junto a Florencia Raggi: “Verte brillar es una alegría”

El paseo que organizaron la China Suárez y Mauro Icardi tras la pelea en redes con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Cuba abre Soberanía para opinar sobre 176 medidas económicas ya aprobadas

El régimen de Cuba abre Soberanía para opinar sobre 176 medidas económicas ya aprobadas

“Si tan solo dijeran dónde está mi hija”: madre de Angie Peña vuelve a exigir respuestas sobre su desaparición en Honduras

Asesinaron a un pasajero de un taxi y a un joven de 22 años en menos de 24 horas en Panamá

“Queremos luz”: residentes de Calabazar protestan por los apagones en medio de la crisis energética cubana

Qué admitió la dominicana Magali Febles tras la fallida pasarela en un desfile con 80 candidatas del Miss Universe 2026