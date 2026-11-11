Aerolínea estadounidense prohibió que los asistentes de IA reserven vuelos en nombre de los pasajeros

United Airlines prohibió el uso de asistentes de inteligencia artificial de terceros para buscar, reservar y comprar boletos de avión. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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United Airlines prohibió el 11 de noviembre de 2026 que asistentes de inteligencia artificial de terceros busquen, reserven o compren vuelos en nombre de los pasajeros.

La restricción será aplicada por la aerolínea estadounidense tanto en su sitio web y su aplicación como mediante agencias de viajes y buscadores de tarifas.

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La empresa explicó que compartir las credenciales de la cuenta con asistentes externos puede exponer información sensible. Según la compañía, esas herramientas también pueden provocar compras que el cliente no quería, cambios en la cuenta o el uso de millas del programa MileagePlus sin su aprobación.

La aerolínea alertó sobre la exposición de credenciales privadas y el canje no autorizado de millas del programa MileagePlus. (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

La aerolínea citó un problema regulatorio. El registro automático en un vuelo exige que una persona confirme que su equipaje no lleva sustancias prohibidas, como explosivos.

Si lo hace un asistente de IA podría violar normas de la Administración Federal de Aviación y del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Las reservas que un asistente hizo antes del 11 de noviembre de 2026 no se cancelarán. La aerolínea recomienda revisarlas y cambiar de inmediato la contraseña de MileagePlus a quien haya entregado esos datos a una herramienta de IA.

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Qué sigue permitido y qué queda fuera

Los pasajeros todavía pueden usar IA para investigar o planear un viaje, siempre que la herramienta no entre al sitio web ni a la aplicación.

La empresa mantiene la validez de las reservas previas al 11 de noviembre de 2026 y aconseja actualizar las contraseñas de las cuentas de viajero. (REUTERS/Dado Ruvic)

La empresa aclaró que la tecnología de asistencia para personas con discapacidad no está afectada. Pidió no darle a un chatbot números de confirmación ni claves.

Las agencias y las plataformas de reservas tampoco pueden usar agentes de IA de terceros para buscar, reservar o gestionar viajes de la aerolínea, salvo con permiso de la empresa. Hoy la compañía no trabaja con ninguno. Dice que quiere integraciones estándar, con protecciones de privacidad, seguridad y responsabilidad.

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El Wall Street Journal indicó que los agentes aún pueden mostrar vuelos y tarifas, pero no cerrar la compra en el sitio de la aerolínea.

Las agencias de viajes y los buscadores de tarifas tienen prohibida la gestión de vuelos con agentes automáticos sin autorización previa de la aerolínea. (REUTERS/Dado Ruvic)

El diario también señaló que la aerolínea ve poca actividad de reservas hechas por agentes y que sus sistemas distinguen si compró una persona, una agencia o un asistente automático.

La empresa indicó que actualizará su centro de confianza digital para explicar las restricciones y que seguirá evaluando cómo interactúan estos asistentes con sus servicios a medida que evolucionen.

Una industria dividida frente a los agentes

Esta es la primera aerolínea de Estados Unidos que dice de forma explícita que bloqueará estos asistentes, según Skift. El mismo medio recuerda que el director ejecutivo, Scott Kirby, afirmó en un evento en Chicago: “No quiero crear otro intermediario”, según el Wall Street Journal. El de Delta, Ed Bastian, se dijo “cauteloso”.

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La política restrictiva de la aerolínea contrasta con la postura de competidores como Southwest, Expedia y Booking, que integraron funciones de OpenAI. (REUTERS/Joshua Lott/File Photo)

Henry Harteveldt, analista de aviación de Atmosphere Research Group, dijo a CBS News que la compañía no quiere sumar un intermediario “potencialmente aún más poderoso” que Google, los comparadores de precios y las agencias en línea. Agregó que cada búsqueda de vuelos cuesta dinero a las aerolíneas, y que una oleada de búsquedas de robots elevaría ese gasto.

Otras empresas eligieron el camino contrario. Southwest permite que los usuarios de ChatGPT vean sus vuelos disponibles, y Expedia y Booking trabajan con OpenAI, según Reuters. Amazon bloqueó a Muse, el asistente de Meta, mientras que Walmart se asoció con esa herramienta.

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Firmas del sector turístico como Southwest, Expedia y Booking adoptaron una estrategia opuesta y forjaron alianzas con empresas de inteligencia artificial. (REUTERS/Ryan Murphy/File Photo)

Para el pasajero, Harteveldt no prevé cambios en la búsqueda de precios: los vuelos de de esta aerolínea estadounidense seguirán disponibles en Kayak, Hopper y Google Flights, y no será más difícil encontrar buenas tarifas. Tampoco será más fácil hacerlo con asistentes de IA, agregó.

En plataformas como Google Flights, los usuarios pueden seguir utilizando la inteligencia artificial para filtrar costos, pero no permite la compra de boletos.