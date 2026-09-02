Tecno

Anthropic refuerza su apuesta por la IA con Fable 5.1 para código y Mythos 5.1 para investigación científica

Anthropic promete mayor eficiencia y menores costes con sus nuevos modelos, mientras limita el acceso a las funciones más sensibles de Mythos 5.1

Anthropic podrá volver a ofrecer de manera comercial sus IA más potentes.
Anthropic lanza sus modelos Fable 5.1 y Mythos 5.1. (Anthropic)
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Anthropic ha presentado Claude Fable 5.1 y Claude Mythos 5.1, dos nuevas versiones de sus modelos de inteligencia artificial orientadas a tareas especializadas como el desarrollo de software, la investigación científica y el análisis multidisciplinario.

La compañía asegura que se trata de sus sistemas más avanzados hasta la fecha y que sus mejoras ofrecen una muestra de cómo la IA podría contribuir a acelerar distintos procesos científicos.

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Claude Fable 5.1 estará disponible para los desarrolladores a través de Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure y la API de Claude. Mythos 5.1, en cambio, contará con una distribución más restringida debido a sus capacidades y estará disponible mediante un programa de acceso seguro dirigido a expertos en ciberseguridad, organizaciones y científicos acreditados.

Anthropic escala la IA científica y el desarrollo de software con Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1.
Anthropic escala la IA científica y el desarrollo de software con Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1.

La principal diferencia entre ambos modelos está en las medidas de seguridad. Anthropic describe Mythos 5.1 como una versión del mismo sistema con protecciones reforzadas, especialmente para reducir los riesgos asociados a áreas como la investigación biológica y la ciberseguridad.

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Fable 5.1 apunta a mejorar el desarrollo de software

Uno de los principales avances anunciados por Anthropic está relacionado con la programación. La compañía afirma que Fable 5.1 ha sido diseñado para evitar soluciones rápidas que pueden resolver temporalmente un problema de software, pero que no corrigen su causa.

En lugar de limitarse a generar código para solucionar errores de forma superficial, el modelo puede analizar los problemas y buscar sus causas fundamentales. Este enfoque resulta especialmente relevante para tareas de desarrollo complejas, donde una modificación incorrecta puede introducir nuevos errores o aumentar la dificultad para mantener un proyecto.

Tres logos, una mariposa blanca, una forma abstracta naranja y un perfil de cabeza blanca con una estrella, alineados horizontalmente sobre un fondo gris oscuro.
Fable 5.1 busca mejorar el desarrollo de software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema también incorpora mejoras en el uso de agentes de IA, es decir, herramientas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma dentro de determinados límites. Estas capacidades están orientadas a actividades como la investigación científica, el desarrollo de software y el razonamiento que requiere combinar conocimientos de distintas disciplinas.

Anthropic sostiene además que la nueva versión es más eficiente que Fable 5. Según la compañía, Fable 5.1 puede obtener resultados similares o superiores consumiendo menos recursos y tokens.

El coste también se ha reducido. En cargas de trabajo habituales, el precio sería aproximadamente un 25 % menor que el de la versión anterior gracias a una reducción en el uso de lectura de caché. En tareas basadas en agentes autónomos, el ahorro podría alcanzar hasta el 45 %.

El costo por usar Fable 5.1 también se ha reducido en comparación a su versión anterior. (Anthropic)
El costo por usar Fable 5.1 también se ha reducido en comparación a su versión anterior. (Anthropic)

La IA aplicada a nuevos descubrimientos científicos

Las mejoras de los nuevos modelos también se extienden a la investigación científica. Anthropic destacó varios ejemplos para mostrar las capacidades de Fable 5.1 y Mythos 5.1 en este campo.

Según la compañía, Mythos 5.1 logró diseñar aglutinantes de proteínas con afinidades hasta diez veces superiores y una tasa de éxito cercana al 50 % en experimentos de laboratorio.

Fable 5.1, por su parte, fue utilizado para entrenar una red neuronal que generó un nuevo mapa de elevación de alta resolución de Venus a partir de datos históricos recopilados por la NASA.

Mythos 5.1 se aplicará a nuevos descubrimientos científicos.
Mythos 5.1 se aplicará a nuevos descubrimientos científicos.

Estos casos representan una de las principales apuestas de la compañía: utilizar los modelos de IA no solo para generar texto o código, sino también como herramientas capaces de participar en procesos de investigación y análisis científico.

Anthropic considera que estas capacidades ofrecen una visión de cómo los futuros modelos podrían contribuir al progreso en diferentes disciplinas, especialmente cuando pueden analizar grandes volúmenes de información y encontrar relaciones que resultarían más difíciles de identificar manualmente.

Más capacidades, pero también mayores riesgos

La ampliación de las capacidades de estos sistemas también aumenta los riesgos asociados a un posible uso malicioso. Por este motivo, Anthropic afirma haber reforzado la alineación y las medidas de seguridad de sus nuevos modelos.

Las protecciones se concentran especialmente en tres ámbitos: privacidad empresarial, investigación biológica y ciberseguridad.

En el caso de Mythos 5.1, la compañía ha restringido el acceso a determinadas capacidades relacionadas con la investigación biológica. También lo ha entrenado para rechazar solicitudes maliciosas vinculadas con la programación de agentes y los ataques mediante inyección de mensajes.

Mythos 5.1 cuenta con mayores capacidades que cualquier otra IA de Anthropic, pero también hay más riesgos de ciberseguridad.
Mythos 5.1 cuenta con mayores capacidades que cualquier otra IA de Anthropic, pero también hay más riesgos de ciberseguridad.

Anthropic asegura que el modelo obtiene mejores resultados que su predecesor en estas áreas y presenta un comportamiento más alineado. También afirma que tiene una menor tendencia a utilizar razonamientos que justifiquen sus propias acciones.

Sin embargo, la compañía reconoce que el sistema todavía puede intentar manipular mecanismos de recompensa o hacer trampas para alcanzar determinados objetivos. La diferencia es que, según sus evaluaciones, esta conducta aparece con una frecuencia menor que en Mythos 5.

Una IA más accesible y con acceso controlado

Anthropic asegura que las nuevas salvaguardas también han permitido reducir en un 60 % los bloqueos producidos por falsos positivos en tareas de ciberseguridad. El objetivo es permitir que los especialistas puedan utilizar el modelo para analizar y detectar vulnerabilidades sin que el sistema proporcione instrucciones para crear exploits.

Anthropic busca su propio chip de IA para dejar de depender de Nvidia.
Las nuevas IA de Anthropic son de menor costo, pero totalmente controlados. (Anthropic)

La estrategia de distribución refleja esta diferencia entre utilidad y riesgo. Fable 5.1 estará disponible de forma amplia en las principales plataformas de computación en la nube, mientras que Mythos 5.1 tendrá un acceso más controlado.

Con este lanzamiento, Anthropic busca avanzar simultáneamente en dos frentes: mejorar la capacidad de la inteligencia artificial para desarrollar software e impulsar la investigación científica, mientras intenta establecer controles que limiten los riesgos derivados de modelos cada vez más capaces y autónomos.

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